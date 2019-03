La plataforma Raval Nord exigeix una solució per al CAP abans de les eleccions

"Potser haurem d'esperar que hi hagi un accident o alguna cosa greu perquè algú ens faci cas". La directora del CAP Raval Nord, Anna Romagosa, ha insistit avui, hores abans de la comissió municipal que s'ha de pronunciar demà sobre el futur del centre sanitari, en la urgència de construir el nou ambulatori i de fer-ho, per no perdre més temps, a la Capella de la Misericòrdia. És l'únic espai que fins ara ha rebut l'aval del CatSalut. Romagosa, que ha comparegut al costat d'Iñaki García, tots dos membres de la plataforma Raval Nord, ha avisat que estan disposats a incrementar les mobilitzacions si l'Ajuntament no fa possible que el CAP s'instal·li on hi ha la Capella. Demanen que la decisió no s'endarrereixi més i recorden que el centre sanitari fa onze anys que espera una nova ubicació.

El primer pas d'aquest camí es viurà demà a la comissió d'Economia, quan els grups s'hauran de posicionar sobre la possibilitat de revocar l'acord que cedia aquest espai al Macba perquè hi fes la seva ampliació. La decisió definitiva es prendrà en el ple de finals de mes. Fins ara la plataforma té com a informació de partida el resultat de la votació sobre aquest tema que es va fer a iniciativa dels mateixos veïns en l'últim ple. En aquella ocasió la iniciativa ciutadana es va aprovar per la mínima, amb els vots de Barcelona en Comú i la CUP, enmig d'un debat molt agre i ple d'atacs a la manera com el govern d'Ada Colau ha gestionat el conflicte. La plataforma demana que es prenguin decisions immediatament, vista la situació de precarietat en què funciona el CAP, i que es deixi lligat abans de les eleccions i acusa els partits d'estar allargant la situació. "Estem arribant al límit", ha advertit Romagosa, que ha detallat situacions com la dificultat d'accés a les instal·lacions actuals o el fet que fa uns mesos caigués una pedra de grans dimensions al terrat de l'ambulatori.

La plataforma recela especialment del paper que pot jugar el grup municipal d'ERC en el conflicte. Asseguren que els republicans s'havien mostrat disposats a votar a favor de la revocació, però que la seva posició va fer un gir quan la regidora Gemma Sendra –que havia sigut gerent del Macba– va entrar a formar part del grup en la vacant que va deixar Alfred Bosch. La plataforma veu "irresponsable" que ERC llancés una nova proposta, que també es vota demà en comissió, per fer el nou CAP al campus de la UB sense que la universitat hi estigués d'acord. També la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha remarcat, en una entrevista a l'ARA, el "gir" dels republicans arran de l'entrada de la nova regidora.

"Ens hi juguem la salut i la vida dels veïns del Raval", ha remarcat Iñaki García, que és veí de la zona i membre de la plataforma. Avisa que si no es desbloqueja immediatament la situació els veïns es mobilitzaran. Romagosa ha alertat, en aquest sentit, que consideraran "còmplices" de la situació aquells grups que no votin a favor de la revocació. El CAP dona servei a 22.000 usuaris i es troba en un edifici construït el 1934, que va ser reformat el 1992 per acollir l'ambulatori.