Mor Pyros, el pare de la major part de la població d'ossos del Pirineu

El Pirineu està habitat per 40 exemplars d'os bru, una població que s'ha estabilitzat l'últim any segons el recompte del 2018. En total, s'han detectat tres exemplars menys que un any abans a l'àrea pirinenca que comprèn França, Catalunya, l'Aragó i Navarra. En paral·lel, han nascut cinc ossos de dues femelles durant els últims 12 mesos, segons l'equip tècnic del projecte PirosLife que coordina la reintroducció de l'espècie a la zona.

Entre els ossos desapareguts hi ha Pyros, un dels primers mascles que es van reintroduir al Pirineu fa dues dècades i que, després que no se n'hagin tingut notícies des de l'abril del 2017, es dona per mort. Les altres dues baixes són un cadell i un os que habitaven a la part francesa de la serralada. Pel que fa als naixements durant el 2018, van ser tres cadells de la femella Nheu i dos de Chatagine, un dels quals hauria mort.

El balanç del Piroslife –coincidint amb l'inici de la sortida de la hibernació de molts dels ossos– confirma la pèrdua del que va ser durant més de 20 anys el mascle dominant d'aquesta espècie al Pirineu. Els descendents de l'os Pyros sumen 55 exemplars, 30 dels quals són fills directes. Amb 29 anys, i després de dos anys sense rastres, se'l considera mort.

Precisament per trencar amb la dominància reproductora de Pyros i aportar variabilitat genètica a la població d'ossos del Pirineu, el 2016 la Generalitat va alliberar Goiat, un os jove provinent d'Eslovènia. Aquest exemplar és al punt de mira per les denúncies de ramaders que l'acusen d'atacs reiterats al bestiar al Pirineu.

[[OBJECTIU]]

El comportament "anòmal" de Goiat, que reconeix el mateix Govern, va fer que la idea de retirar-lo del Pirineu planés l'estiu passat, però finalment els tècnics van decidir que hibernaria encara a la zona mentre s'ultimava un protocol que estableixi les actuacions que caldrà prendre amb aquest exemplar. De moment Goiat, que porta un collar GPS que permet monitoritzar-ne els moviments, continua hibernant, segons informa el projecte Piroslife.

A més de Goiat hi ha tres mascles no emparentats amb Pyros. Es tracta de Nere (d'estirp eslovena, nadiu de l'Aran i que ha tornat del Pirineu occidental), el seu fill Canellito (de mare pirinenca, també provinent del Pirineu occidental) i Cautxú (l'únic descendent conegut del mascle Balou).