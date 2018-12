La policia descarta que la desapareguda a Huelva fugís voluntàriament

La jove de 26 anys nascuda a Zamora i desapareguda dimecres passat a Huelva no hauria marxat de casa seva voluntàriament. Ahir a la tarda, la Guàrdia Civil va deixar de banda aquesta hipòtesi i ara treballa amb la premissa que la noia hauria tingut un accident o bé que una tercera persona hauria intervingut en la seva desaparició.

Després d’uns dies de recerca amb voluntaris, ahir la Guàrdia Civil va desplaçar fins al lloc dels fets membres de la Unitat Central Operativa, la UCO, els agents que es destinen als casos més complicats, i des d’ahir a la tarda les batudes per trobar la noia estan formades per professionals de Protecció Civil, la Guàrdia Civil i la Policia Local.

Els amics i familiars de Laura Luelmo li van perdre la pista dimecres, després que la noia sortís de casa seva vestida amb roba d’esport, a la localitat d’El Campillo, a Huelva. Tot i que els agents no descarten cap possibilitat, fonts de la investigació asseguren que les indagacions se centren ara en una desaparició involuntària. “No hi ha sospitosos concrets”, va explicar ahir el coronel en cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, que també va deixar clar que “moltes qüestions que s’estan comentant per xarxes socials són falses”.

La pista d’aquesta professora interina de 26 anys i natural de Zamora es va perdre a nou quilòmetres al nord d’El Campillo dimecres passat. Aquest és el lloc on les antenes repetidores de telefonia van detectar per última vegada el senyal del seu telèfon mòbil. La noia s’havia traslladat a aquesta localitat feia només unes setmanes, després d’incorporar-se a la plantilla de l’Institut d’Ensenyament Secundari (IES) Vázquez Díaz de Nerva, un poble pròxim, per cobrir una vacant de l’especialitat de plàstica.

La família va posar la denúncia dijous. Després que els voluntaris es retiressin, ara el dispositiu de recerca està format per diferents unitats especialitzades, com les dels submarinistes i les canines.