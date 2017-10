Cinc sindicats de la Policia Nacional denuncien les condicions de treball dels agents desplaçats a Catalunya

Cinc sindicats de la Policia Nacional s'han queixat de les condicions de treball que tenen els agents desplaçats a Barcelona. A través d'un comunicat, adverteixen que utilitzaran "totes les mesures de pressió" per aconseguir una reunió amb el secretari d'estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i "exigir-li mesures immediates" per pal·liar la situació en què es troben els agents. Recorden, també, tot i que compleixen amb la "responsabilitat" que els demanaven el ministeri de l'Interior i els seus comandaments, ells no han tingut les condicions de treball dignes que reclamen.

En aquest mateix comunicat, els sindicats asseguren que els policies no reben "informació oficial" tot i que porten més d'un mes a Catalunya, i es queixen de la "ineficàcia per resoldre els problemes" per part del coordinador dels vaixells, un comandant de la Guàrdia Civil. Un altre dels requeriments dels sindicats de la Policia Nacional és que es millori la qualitat de vida en els vaixells 'Moby Dada' i 'Rhapsody'. Denuncien que "el menjar no ofereix cap garantia d'higiene i es pot comprovar el lamentable estat a primera vista".

🆘🆘EXIGIMOS UNAS CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS🆘🆘,

📢¿pedimos mucho?,👉arriesgamos nuestra integridad física en la defensa del #EstadoDeDerecho🔝 pic.twitter.com/Dcnqs3TqWd — SUP (@Sup_Policia) 24 d’octubre de 2017

Un dels últims punts del comunicat fa referència a la diferència salarial amb les policies autonòmiques. "Tot i que tenim moltes més competències que les policies autonòmiques, percebem un salari molt inferior", denuncien els sindicats. Recordem que els vaixells han allargat l'estada a Barcelona fins al 2 de novembre.

Les cinc organitzacions sindicals amb representació al consell de la policia espanyola i que signen el comunicat són el Sindicat Unificat de Policia (SUP), la Confederació Espanyola de Policia (CEP), la Unió Federal de Policia (UFP), el Sindicat Professional de Policia (SPP) i l'Alternativa Sindical de Policia (ASP).