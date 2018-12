L'Ajuntament xifra en una vintena els narcopisos actius a Ciutat Vella

L'equip de govern d'Ada Colau ha fet balanç aquest dilluns del pla de xoc que aplica al barri del Raval des que es va detectar que es disparava el problema de la venda i consum de drogues. Des del gener, la Guàrdia Urbana, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, ha intervingut en un centenar de pisos i locals destinats a la veda de drogues, el 70% dels quals han acabat sent recuperats pels propietaris. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha assegurat que s'ha passat de tenir uns setanta pisos actius a tenir-ne ara menys de vint. L'intendent de la Guàrdia Urbana al districte de Ciutat Vella, Benito Granados, ha defensat, en aquest sentit, que confien que les prop de 1.000 detencions que s'han fet per fets relacionats amb el tràfic de drogues ajudin a fer que la situació al Raval no es torni a deteriorar: "Quan hi hagi judicis i sentències es començaran a veure els efectes".

Entre els mesos de març i novembre, la Guàrdia Urbana ha detingut o investigat 401 persones, la majoria per furts i apropiacions indegudes, i ha requisat fins a 32 armes blanques a persones que eren a prop de narcopisos. De fet, el repunt de l'ús d'aquest tipus d'armes era un dels temes que el consistori havia reconegut que li preocupaven arran de baralles com la que es va viure, a finals de setembre, al carrer Carretas, amb cops de matxet.

De la mà del pla de xoc, la policia ha entrat, durant aquest any, en 59 pisos, i això ha servit per detenir 79 persones. A aquestes dades s'hi han de sumar les del macrooperatiu de Mossos i Urbana, l'operació Bacar, en què es van fer 58 detencions i es van tancar 24 punts de venda, de manera que comptant totes les actuacions conjuntes en els últims dos anys s'han produït 147 entrades en domicilis i locals i s'han detingut 201 persones, 32 de les quals han entrat a la presó.

En relació al treball de paisà del grup de delinqüència urbana (GDU) del Pla de Xoc del Raval, la majoria d'intervencions del GDU han sigut per delicte lleu de furt, amb 315 intervencions i un total de 46 investigats, i, a més, entre març i novembre del 2018 s'han detingut o investigat 401 persones, la majoria per requeriments judicials, furts i apropiació indeguda.

Pin ha detallat que l'Ajuntament treballa amb un total de 931 pisos identificats en algun moment com a buits o ocupats amb finalitat de vendre drogues: el 41% estan buits (379), el 29% estan habitats (273), el 25% estan pendent de verificar (233) i el 5% estan ocupats il·legalment (46). La regidora ha dit que han aconseguit un acord amb 36 dels propietaris per poder destinar els pisos a habitatge social.

Menys xeringues

La comissionada de Salut, Gemma Tarafa, ha explicat que a Ciutat Vella es troben tres vegades menys xeringues que el 2004. "Aquest estiu s'han recollit 1.500 xeringues, 500 menys que en el mateix període del 2017", ha assegurat. En aquest sentit, han assenyalat que el fenomen dels narcopisos ha provocat un desplaçament i concentració del consum de drogues però no ha implicat un augment del consum total a la ciutat de Barcelona.Pel que fa associacions cannàbiques, han remarcat que n'han tancat 63 que operaven de manera il·legal, 22 de les quals aquest 2018.