Més de 40 experts creen a Barcelona el primer índex sobre pobresa i precarietat femenina

Més de 40 experts s'han trobat aquest dissabte al Disseny Hub Barcelona per crear el primer índex sobre pobresa i precarietat femenina. Periodistes de dades, visualitzadors, analistes i experts en pobresa i precarietat femenina analitzaran diferents variables per determinar quin nombre de dones estan en situació d'exclusió, precarietat o pobresa a la ciutat. Variables com la manca de temps, la sobrecàrrega de feines i l'estat de salut s'estudiaran amb perspectiva de gènere per generar propostes i polítiques municipals per lluitar contra la pobresa i la precarietat que afecten les dones.

El procés de creació de l'índex tindrà tres fases: una expedició de dades, un grup de treball Delphi i l'elaboració final de l'índex. Durant l'expedició de dades, que tindrà lloc en el marc d'aquesta trobada, s'identificarà el problema, es mesurarà, es buscaran dades per explicar històries i es crearan visualitzacions. Així, se seleccionaran i definiran els problemes, fet que permetrà quantificar-los i qualificar-los.

Un cop obtingudes les dades, tindrà lloc el grup de treball amb mètode Delphi, una tècnica que es basa en un panel d'especialistes que treballen en xarxa. A partir de la documentació obtinguda, un grup d'experts aniran ajustant les variables. Aquest procés tindrà com a resultat l'ampliació de fonts de dades i una proposta metodològica a partir de la qual s'elaborarà l'índex.

La regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha dit que Barcelona no és un ciutat "lliure de pobresa". Ha recordat que "més d'un quart de la població està en risc o en situació d'exclusió" i que aquesta situació afecta més dones que homes.

Pérez ha apuntat que l'índex vol anar més enllà i que valorarà altres aspectes de la precarietat, com la falta de temps i la sobrecàrrega de feina. "Disposar d'aquestes dades ens permetrà seguir afrontant reptes de ciutat i millorar l'enfocament de les polítiques públiques", ha assenyalat.