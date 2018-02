Primers policies nacionals investigats per les càrregues de l'1-O a Barcelona

El jutge que investiga les càrregues policials de l'1 d'octubre a Barcelona ha citat a declarar com a investigats dos agents de la Policia Nacional. És la primera vegada que dos agents del cos espanyol hauran de comparèixer als jutjats per donar explicacions per l'operatiu policial de l'1-O. El jutge ha citat els policies després d'admetre a tràmit les querelles de tres persones que van resultar ferides durant la jornada de votació a l'escola Mediterrània.

La Policia Nacional va irrompre a cops de porra en aquest centre de la Barceloneta. Les imatges gravades pels ciutadans van servir per identificar almenys un dels policies que va colpejar amb la porra una persona a la cara.

Diego Pérez de los Cobos també haurà de declarar

El titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ja investigava les càrregues policials de l'1-O a la capital catalana però fins ara no havia citat a declarar cap investigat. A més dels dos policies, el jutge prendrà declaració al cap de l'operatiu, Diego Pérez de los Cobos, tal com havia demanat la defensa de les querellants, que dirigeix Irídia. Pérez de los Cobos declararà en qualitat de testimoni. No s'ha fixat data per a cap de les dues compareixences.

Als dos policies se'ls responsabilitza d'un delicte de lesions i d'un altre contra la integritat moral. En la resolució, a la qual ha tingut accés l'ARA, el magistrat afegeix com a agreujant el fet que els agents podrien haver actuat abusant de la seva superioritat.

El jutge demana les comunicacions

De fet, el jutge accepta tots els fets denunciats en les querelles i acorda practicar totes les proves que demanava l'acusació. A més de les declaracions dels policies i de Pérez de los Cobos, el magistrat també ha citat les tres querellants en qualitat de testimonis i ha demanat a la Policia Nacional que li faci arribar una còpia de totes les comunicacions entre el cap de l'operatiu i els comandaments dels diferents operatius desplegats pels carrers i centres de votació de Barcelona, que es van enregistrar al centre de comandament, i en especial de l'escola Mediterrània de la Barceloneta on es trobaven les tres querellants.

L'advocat d'Irídia Andrés Garcia-Berrio ha destacat la feina d'investigació que s'ha portat a terme per tal d'identificar els policies ara investigats. Assegura que la seva citació és un "pas endavant per acabar amb la impunitat" i establir "un procés de veritat, justícia i reparació dels fets de l'1 d'octubre". Irídia també s'ha mostrat satisfeta de la direcció que està prenent la investigació amb l'objectiu de depurar responsabilitats en les càrregues policials.