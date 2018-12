Els problemes amb l'habitatge s'estenen i ja afecten el 36% dels barcelonins

El problema d'accés a l'habitatge ja afecta no només persones en risc d'exclusió social, sinó que creix també entre els assalariats. Cada cop hi ha més treballadors que han de pagar un lloguer excessiu en relació al seu sou o que viuen en un habitatge inadequat, un problema que ja afecta el 36% dels barcelonins, segons alerta un estudi de Càritas de Barcelona presentat aquest dimecres.

L'informe, elaborat amb la Fundació Foessa i titulat 'La llar és clau. Històries d'un dret reconegut, però vulnerat', també adverteix que el problema d'accés a l'habitatge no afecta només la ciutat de Barcelona sinó que s'ha estès a la majoria de municipis. El director de Càritas de Barcelona, Salvador Busquets, ha destacat que "deixar en mans del lliure mercat el problema de l'habitatge no és factible" i ha demanat la "intervenció de l'administració pública" per superar la contradicció que suposa "tenir habitatges buits" mentre "la situació a Barcelona és insostenible".

A Barcelona, el 53% del sou va per a l'habitatge

L'estudi també destaca que, mentre que a Espanya el percentatge del sou que dediquen les famílies a l'habitatge és del 42%, la mitjana europea se situa en un 25%. A Barcelona, on costa trobar un lloguer per sota dels 800 euros, i els anuncis superen fàcilment els 1.000 en molts punts de la ciutat, aquesta xifra escala fins al 53,1%. L'informe també identifica que el 20% de les persones més vulnerables de la societat espanyola han tingut una pèrdua de la seva renda disponible en un 8,5% durant els anys de la crisi, però les persones més riques han augmentat la seva renda en un 0,5%.

L'estudi és una part d'un informe complet que Càritas publicarà a mitjans de l'any que ve i que compta amb els resultats de 29.953 entrevistes a persones en risc d'exclusió social de tot Espanya, amb la participació de 4.883 a Catalunya i un total de 1.694 persones a Barcelona.