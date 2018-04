La pujada del lloguer s’acarnissa també amb els veïns de Manresa

Viuen amb la incertesa que els pròxims mesos els doblin el preu del lloguer. Una setantena de famílies lluiten a Manresa contra l’amenaça d’un augment del lloguer del 50% a partir de finals d’aquest estiu, quan comencin a vèncer els contractes que van signar ara fa cinc anys. Els veïns del bloc, que fa cantonada amb els carrers del Pintor Basiana i de Miquel Martí i Pol, al barri de plaça Catalunya-Saldes, es proposen plantar cara. “És clarament un cas d’especulació immobiliària”, assegura a l’ARA una representació del veïnat. Acusen d’aquesta situació l’empresa propietària de l’edifici que, juntament amb un fons d’inversió voltor, estaria interessada a buidar els pisos de llogaters per poder-los posar a la venda, segons la versió dels veïns. Els veïns sostenen que fins avui no han pogut negociar amb la propietat i temen que aquesta mateixa tardor els plans de la companyia es tradueixin en una pujada del lloguer que podria significar passar dels 450 o 500 euros que paguen ara pels pisos fins a vora 1.000 euros.

L’edifici el formen set blocs. A partir del 2013 es van començar a habitar els immobles del primer bloc, fins que es van arribar a omplir tots set de manera esglaonada. El venciment del contracte, doncs, ja ha comportat que una quinzena dels primers veïns que hi van arribar hagin marxat de casa seva. L’últim veí que va entrar a viure al primer bloc -i que, com la resta, prefereix mantenir-se en l’anonimat- explica que ja fa temps que mira pisos. En el seu cas, l’augment del lloguer li arribarà a partir del 31 d’octubre i té fins a finals de juliol per comunicar a la propietat quina és la seva decisió: o acceptar la pujada o anar-se’n.

Sense interlocutors

Els veïns lamenten no haver pogut participar en cap negociació i denuncien que viuen una incertesa que “no permet fer plans de futur”. Estarien disposats -insisteixen- a acordar un augment de les rendes que s’adaptés al preu actual a la ciutat de Manresa, conscients que en els últims mesos els lloguers “s’han disparat”. No obstant això, ja hi ha qui ha assumit que, si pot, intentarà ser un dels compradors dels immobles quan venci el seu contracte de lloguer. “Els pisos estan molt bé, i amb el temps hem arrelat al barri, els nostres fills van a l’escola de la zona i la nostra vida és aquí”, puntualitzen alguns, tot i subratllar que la seva lluita està dirigida, únicament, a continuar sent llogaters. D’altres han optat per assessorar-se legalment. “És important ser conscients de fins a quin punt podem fer resistència”, afegeix una veïna.

Coneixedors del cas de Sant Joan Despí -en què els veïns d’un bloc amenaçat han aconseguit frenar un augment sobtat dels lloguers i han pactat una solució amb els propietaris-, els veïns de Manresa expliquen que, en el seu cas, la mobilització és més complicada perquè el problema no els afecta tots alhora i perquè al darrere del seu cas hi ha la venda. I això, diuen, ho canvia tot. “Quan vam saber que ho volien vendre ens vam desmotivar”, assegura un dels veïns. “A Sant Joan Despí lluiten per un augment del lloguer i allà té un sentit molt més potent l’opció d’ocupar i aguantar, però aquí no”, afegeixen.

Les últimes setmanes s’han posat en contacte amb el Sindicat de Llogaters i amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). Ara estan pendents de reunir-se amb l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Manresa i esperen, el mes vinent, saber què els ofereix finalment l’empresa propietària. Sigui com sigui, són pessimistes: “Tindrem molt poc marge per prendre qualsevol decisió”.

La culpa, assenyalen, la té la llei d’arrendaments urbans, que consideren injusta perquè obre la porta a més casos com el que els ocupa. El relat de la situació a l’edifici acaba amb una reflexió dels veïns: “Aquí no hi ha pancartes als balcons”. Tampoc es plantegen de moment mobilitzacions. Ho atribueixen, ara per ara, al fet de considerar perduda la seva batalla.