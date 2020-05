Es quadrupliquen les beques per a l'educació en el lleure d'aquest estiu davant el covid-19

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha anunciat aquest dimecres que ampliaran la dotació pressupostària fins a 11 milions d'euros per a l'educació en el lleure. Es dobla així la dotació inicial prevista per a aquest estiu, que era de 5 milions d'euros. El conseller ha anunciat també que es quadruplicaran les beques per a les activitats de lleure, que arribaran a una dotació de 4.650.000 euros. "Aixo ens permetrà finançar una part molt important de la despesa, sobretot per a famílies més vulnerables", ha dit El Homrani, que ha detallat que les beques seran "de 80 euros per nen per a casals i 100 euros per nen en el cas dels campaments" i que se'n podran beneficiar 40.000 famílies de tot el país.

D'altra banda, el conseller ha anunciat que també hi haurà una línia específica d'ajudes d'1 milió d'euros "per fer front a l'adequació de les activitats" i d'1,5 milions per "contractar personal de suport", que volen, tal com ha dit, "que també permeti adaptar tota l’educació en el lleure a partir del setembre, perquè estarem un context de pandèmia".

Mesures de seguretat

D'altra banda, pel que fa a un dels grans dubtes sobre com es faran les activitats de lleure, tenint en compte les recomanacions sanitàries, el conseller ha explicat que les mesures de seguretat "seran les mateixes aprovades al Procicat, que són les mateixes del desconfinament en l’àmbit escolar i que preveuen una distància física de 2 metres i el treball en grups de 10 nens i nenes", i ha afegit que han fet tres protocols concrets per a casals, campaments i colònies.

El Homrani ha insistit que una de les prioritats del departament ha estat poder garantir que tots els infants i joves puguin gaudir del dret al lleure educatiu després de les setmanes de confinament però ha recordat que "aquest no serà un estiu com els altres" i "el lleure s'haurà d'adaptar a les necessitats de salut pública i al nou escenari". Així, ha avançat que "el lleure postcovid educarà en les noves rutines postconfinament". També ha insistit que aquest estiu caldrà fer "molta feina d’acompanyament emocional perquè molts infants han vist com familiars seus han patit aquesta malaltia".