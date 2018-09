El jutge qüestiona que la policia espanyola pogués intervenir en totes les escoles durant l'1-O

El jutge que investiga les càrregues de la policia espanyola durant el referèndum de l'1 d'octubre a Barcelona posa en dubte que els agents poguessin intervenir en tots els centres on ho van fer. Aquesta és la primera vegada que el magistrat qüestiona la legalitat de tot el dispositiu. En concret, el magistrat es fixa en l'operatiu desplegat al centre Fedac del barri d'Horta i argumenta que l'escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya especificava que "s'havia d'impedir la utilització d'edificis públics" per a la votació, però que aquest és de titularitat privada.

"L'actuació policial en aquest cas no estava emparada per l'escrit del TSJC –conclou el jutge Francisco Miralles–. Cal preguntar-se quin va ser el motiu pel qual es va actuar, es va empènyer i es va sacsejar les persones que s'hi concentraven", afegeix. Segons la interlocutòria del titular del jutjat d'instrucció número 7, en les imatges gravades en el cas del centre Fedac s'observen "fortes empentes" contra persones –algunes "d'edat avançada"–, que acaben "colpejant-se contra el terra o contra un vehicle que hi ha aparcat" al carrer.

El jutge considera que els fets podrien ser constitutius d'un delicte contra la integritat moral, castigat amb un màxim de quatre anys de presó, si bé no descarta que la investigació pugui ampliar-se per altres delictes "encara més greus", si s'acaba determinant que la policia no tenia legitimitat per dur a terme cap intervenció en aquesta escola.

De moment, el jutjat ha obert una investigació al cap de l'operatiu en aquest centre, tot i que encara no hi ha data perquè vagi a declarar. Es tracta del cinquè agent investigat per les càrregues a la capital catalana. La causa compta amb desenes de denúncies de les persones ferides durant les intervencions policials als centres de la ciutat, tot i que aquest juliol es van arxivar una cinquantena de denúncies.

Sense constància al primer informe

La interlocutòria del jutge Francisco Miralles destaca que l'escola Fedac "no apareixia" en el primer informe que la policia espanyola va remetre al jutge sobre les seves actuacions durant l'1-O, "com si en ell no s'hi hagués realitzat cap intervenció", explica. En canvi, dins de la llista d'agents ferits sí que apareixia un policia que assegurava haver patit lesions en aquest centre.

Posteriorment, a l'abril, el cos espanyol va enviar un informe "extra" sobre aquest centre, "on se significava que, si bé a l'interior d'aquest centre no s'hi havia realitzat cap intervenció, per ser de titularitat privada, a l'exterior, a la via pública, i coincidint amb l'arribada dels agents uniformats, van tenir lloc els incidents mencionats", explica la interlocutòria.