La recollida porta a porta a Sarrià multiplica gairebé per deu el reciclatge de brossa orgànica

El primer mig any de la prova pilot de recollida d'escombraries porta a porta de Barcelona s'ha tancat amb uns resultats positius en termes de reciclatge. La recollida de la fracció orgànica al casc antic de Sarrià -primer laboratori del model- gairebé s'ha multiplicat per deu pel que fa als quilos i ha arribat a una taxa del 61% quan partia del 6%, segons el balanç municipal. El comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona, Frederic Ximeno, ha destacat que, a més, el reciclatge de l'orgànica ha resultat ser "de molta qualitat", amb només un 2% de presència de material impropi al cubell marró.

"La brossa orgànica és tan bona que l'hem pogut portar a la planta de Torrelles, on només accepten material de molt alta qualitat", ha destacat el comissionat d'Ecologia sobre els resultats immediats del nou sistema, que s'experimenta per primer cop a la ciutat. S'ha passat d'una recollida setmanal de 700 quilos d'orgànica a més de 6.300 quilos, segons les xifres de l'Ajuntament.

Globalment, la millora de la recollida orgànica ha fet créixer exponencialment el reciclatge al barri. La recollida selectiva ha passat del 19% al 56%, gairebé a tocar de l'objectiu que marca Europa d'arribar al 60% de reciclatge el 2025, ha destacat Ximeno. A banda de la millora de l'orgànica, la recollida de paper ha passat del 30% al 54% amb el porta a porta, així com els reciclables (l'equivalent al contenidor groc), que ha augmentat del 34% al 71%, molt per sobre en aquest cas de l'objectiu del 50% que marca la UE.

En el cas del vidre, l'única fracció que ha seguit dipositant-se en els contenidors verds tradicionals, ha crescut del 47% al 74% en l'últim mig any.

Un model extrapolable

Els veïns de la part vella de Sarrià fa mig any que tenen un calendari amb els dies que han de deixar al portal cada fracció de la brossa. Tot i algunes resistències i desajustos en l'inici, ha dit Ximeno, el seguiment és "molt majoritari".

A més, ha insistit que s'està en contacte permanent amb veïns i comerciants per anar introduint millores i solucions que facilitin la implantació del model porta a porta. Entre altres coses, s'han flexibilitzat les franges horàries en què els veïns poden deixar la brossa a la porta perquè la retirin, s'han millorat els adhesius que informen quan una bossa es deixa al carrer el dia que no toca i s'han reobert contenidors que s'havien segellat per forçar els veïns a seguir el nou model.

Encara hi ha punts "crítics" on el seguiment és més baix, i Ximeno ha insistit que fins a finals d'any se seguirà treballant per sumar més veïns a la iniciativa del porta a porta. Ha reconegut, per exemple, que també cal aprofundir més en les solucions per als col·lectius de gent gran o amb problemes de mobilitat que tenen dificultats per complir amb els requeriments del nou sistema de retirada d'escombraries.

L'Ajuntament de Barcelona assaja el model per primer cop a Sarrià, però ja ha dit que al pròxim contracte d'escombraries municipals aquest sistema de recollida serà susceptible d'estendre's a altres nuclis amb característiques similars a la ciutat com ara les Corts, Sant Andreu o la Vila de Gràcia.