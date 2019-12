L'Estat rectifica i no deportarà la noia saharaui que demanava asil

Després d'haver passat sis nits a la comissaria de la Policia Nacional de l'aeroport del Prat, l'Aixa (que és un nom fictici per protegir la seva identitat) va poder sortir a l'aire lliure. Era l'hora de dinar, "però no tenia ni gana, ni fred, estava contentíssima i només volia veure el sol", segons ha explicat la seva advocada, Natàlia Castellano. L'Oficina d'Asil de l'estat espanyol tenia sobre la taula un cas molt sensible: l'Aixa va arribar a Barcelona diumenge de la setmana passada fugint del seu pare, que l'havia apallissat per haver-se negat a casar-se amb qui ell volia. En un primer moment l i van negar la petició d'asil i la van retenir a la comissaria. La seva advocada va tornar a reclamar que no la deportessin i, paral·lelament, va portar el cas al Tribunal Europeu per demanar que impedissin la seva expulsió fins que no s'haguessin esgotat totes les opcions. L'Oficina d'Asil i el Tribunal Europeu tenien dos dies hàbils per pronunciar-se. Un rebuig hauria implicat la deportació immediata de la noia, que té 18 anys. La seva advocada, que aquest matí ha presentat més arguments en una revisió del cas davant l'Oficina d'Asil, ja tenia la mirada posada en dilluns i dimarts de la setmana vinent quan ha rebut una trucada inesperada del secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós: "M'ha explicat que havien estat fent gestions i que no la deportarien. Al cap d'una estona m'han trucat des de l'Estat i m'ho han confirmat".

Aquest és un cas molt greu.

Hem mirat d’ajudar l’advocada, q està fent bona feina

Hem parlat amb el ministeri de treball i amb el d’interior per a que reconsiderin el cas: Crec q ens en sortirem @ChakirelHomrani

Gràcies per l’ajuda @Pumocat @DavidBondia @emorist @_Maria_Dantas_ https://t.co/usdbowlodV — Oriol Amorós 🎗 🇩🇪🇧🇪🇨🇭🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@OriolAmoros) December 28, 2019

Això vol dir que s'ha admès a tràmit la petició d'asil de l'Aixa i que no la poden deportar fins que es resolgui el seu cas. Segons la lletrada, "la pressió ha sigut fonamental" per resoldre el cas de manera satisfactòria. De fet, si no és per la pressió, no s'explica com la resolució ha arribat en dissabte, "quan no acostumen a treballar".

El pare de l'Aixa la volia casar amb un home aquest 1 de gener i ella, per evitar-ho, va viatjar en autobús durant dos dies i, un cop a Algèria, va agafar un vol fins a Barcelona, on la van retenir. A primera hora d'aquesta tarda ha recuperat la llibertat.

Fins que no es resolgui el seu cas, l'Aixa s'estarà a casa d'uns familiars que té a Barcelona.