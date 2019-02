El rector de Constantí plega després de fer-se públic que se'l va investigar per suposats abusos

El rector de la parròquia de Constantí i la Canonja, Francesc Xavier Morell, ha anunciat que deixa el càrrec, almenys temporalment, després que el diari 'Tarragona Digital' hagi fet públic aquest dimarts que va ser investigat per dos casos d’abusos a menors i pornografia infantil.

En un comunicat emès per l’arquebisbat de Tarragona, Morell apunta que, d’acord amb l’arquebisbe, ha demanat "absentar-se un temps”. El fins ara rector assegura que "els fets ocorreguts no impedeixen exercir el ministeri en aquestes parròquies", però que tot i això prefereix apartar-se'n. També aprofita el comunicat per demanar disculpes "si algú s’ha sentit ofès".

Al matí, 'Tarragona Digital' havia destapat que l'arquebisbat de Tarragona va investigar dos capellans tarragonins. Per una banda, un rector de les parròquies de dos municipis del Tarragonès i, de l'altra, un capellà que ha oficiat a l'Alt Camp i el Baix Camp i que ara ho fa en una població de l'arxiprestat d'Urgell-Garrigues.

Els dos capellans es van incorporar a les noves destinacions l’any 2018, després de passar un temps apartats, un al monestir de Poblet i l’altre a Roma, sempre segons les diferents fonts consultades per 'Tarragona Digital'. En aquell moment els capellans ja van ser apartats per la investigació oberta a petició de l’arquebisbat.

No és l'únic cas de presumptes abusos sexuals a menors que han sacsejat l'Església catòlica catalana aquests dies. L'ARA també va destapar els casos del mossèn de Vilobí d'Onyar i el dels escoltes de Montserrat.