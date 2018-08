L'Estat reforçarà el personal d'Estrangeria a Barcelona per combatre el col·lapse

Davant del col·lapse que pateixen les Oficines d'Estrangeria a Barcelona, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha anunciat aquest divendres en un comunicat que hi haurà un increment de places de personal al país i, especialment, a Barcelona, que és la ciutat que presenta més dificultats per accedir a una cita prèvia.

Les incorporacions es faran abans de final d'any, quan s'obri l'oferta pública, i s'espera que siguin deu nous treballadors, el doble que l'any passat. Actualment, a les oficines de Barcelona hi treballen 151 funcionaris, que fa anys que no donen abast per respondre amb rapidesa a les nombroses gestions que demanen els immigrants. "Quan portava només una setmana com a delegada vaig anar a Madrid a reclamar més personal i recursos per a les oficines d'Estrangeria, i en poc més d'un mes el govern hi ha respost positivament", ha expressat Cunillera al comunicat.

La nova oferta pública aprovada pel consell de ministres la setmana passada sumarà un total de 30.844 places a l'Estat, la més gran des de l'any 2008, segons la mateixa Delegació del govern.

La setmana passada, l'ARA va publicar un reportatge en què diversos immigrants explicaven les dificultats que tenien per aconseguir cita prèvia a les oficines d'Estrangeria. Per a molts, resulta impossible aconseguir-la per internet, que és l'única via, ja que la web sempre respon que no hi ha cites disponibles. Qui ho aconsegueix, en determinats casos, no té cita fins al mes de desembre, i molts fins i tot opten per pagar gestors i comerciants per fer la gestió, amb preus que oscil·len entre els 15 i els 120 euros en funció del nivell d'urgència amb què es demani dia i hora. L'arrelament i la reagrupació familiar, que afecten immigrants no comunitaris, són les gestions més problemàtiques.