Una llei per regular el nombre de pacients per infermera

El Sindicat d'Infermeria (Satse) ha assenyalat aquest dilluns que Catalunya necessita més infermeres per atendre amb "més seguretat i qualitat" els pacients. El coordinador d'acció sindical del Satse, David Carbajales, ha denunciat que la ràtio catalana de professionals d'infermeria per a cada 1.000 habitants és de 3,84; una xifra molt allunyada de la mitjana europea, que se situa en 8,8. Per això, i a partir del 7 de novembre, el sindicat iniciarà una recollida de signatures a tot l'Estat perquè el Congrés dels Diputats tramiti una iniciativa legislativa popular que fixi el nombre màxim de pacients que pot atendre cada infermera. Una ràtio que la Unió Europea recomana que se situï entre sis i vuit pacients per a cada professional.

"Aquesta ILP sanitària s'ha d'entendre com una solució per a un problema de seguretat per a l'usuari", ha alertat Carbajales, que ha afegit que la infradotació del personal infermer augmenta el risc de mortalitat i de morbiditat, és a dir, l'abast d'una malaltia respecte al total de la població. En aquest sentit ha destacat que les xifres de dotació de personal d'infermeria en hospitals públics i privats i en centres d'atenció primària a l'Estat demostren que les plantilles infermeres espanyoles estan a la cua d'Europa i només superen Bulgària, Xipre, Grècia i Letònia.

Concretament, el Satse ha indicat que Catalunya necessita entre 17.000 i 23.000 infermeres i infermers més per, com a mínim, arribar a la mitjana europea. D'aquestes professionals addicionals, Carbajales ha assegurat que 18.000 serien per als hospitals, mentre que les 4.000 restants serien per l'atenció primària. I és que la ràtio considerada segura tant per planta com per a urgències és d'entre sis i vuit pacients per cada infermera, mentre que per a la unitat de cures intensives (UCI) el màxim de malalts atesos per professional hauria de ser de dos. En atenció primària es considera adequada la proporció d'una infermera per a 800 targetes sanitàries.

Amb tot, a Catalunya hi ha hospitals on una sola infermera pot arribar a tenir fins a 18 pacients per planta. "L'Hospital Universitari Mútua de Terrassa és el centre que més incompleix les ràtios: arriba a tenir entre 12 i 20 pacients per cada professional i en aquestes condicions és impossible garantir la seguretat del pacient", ha alertat Carbajales. A la banda oposada, el sindicat ha assegurat que l'àrea d'urgències de l'Hospital Universitari de Bellvitge compleix la ràtio d'una infermera per a cada sis pacients.

Ara bé, limitar per llei el nombre de pacients per infermera no només suposaria una millora de l'atenció sanitària dels pacients, sinó de les condicions laborals de les professionals. Carbajal ha assegurat que, encara que hi ha més de 43.000 infermeres en actiu, són moltes les que han marxat de Catalunya precisament per problemes relacionats amb la cobertura als hospitals. "Moltes professionals marxen a territoris limítrofs, com el País Valencià o l'Aragó, que ofereixen més estabilitat laboral, incloent-hi menys càrrega de pacients, i condicions econòmiques millors", ha explicat el portaveu de Satse.

Els pròxims mesos el Satse iniciarà una campanya de sensibilització a l'Estat amb el lema "La sanitat que ens mereixem" per recaptar les 500.000 signatures necessàries perquè la ILP es pugui debatre al Congrés. A Catalunya instal·larà diversos punts informatius als principals hospitals i centres de salut de Catalunya.