Conflictes encara per resoldre a les terrasses de Ciutat Vella

El Gremi de Restauradors de Barcelona vol que l’esperit de pau que els va permetre acordar amb l’Ajuntament l’ampliació de terrasses a la Boqueria s’ampliï a tot el districte de Ciutat Vella per poder tancar definitivament un dels fronts oberts més intensos que ha hagut de gestionar l’equip de Colau. Però, a diferència del que va succeir amb el mercat, a la resta d’indrets del centre de la ciutat on detecten disfuncions en tenen prou que les terrasses es deixin tal com estan.

El gremi va presentar ahir en un dossier els quatre punts clau per acabar d’estar en pau amb l’Ajuntament i un mapa on es mostraven els punts calents que, segons ells, encara s’han de “pacificar”. “El 90% dels espais es dediquen a altres usos, no es pot dir que en aquests espais existeixi un excés de terrasses”, va dir el president del gremi, Roger Pallarols, reforçat pel document que detalla els percentatges de superfície ocupats per terrasses a places com Santa Maria, Jacint Reventós i Ramon Berenguer, on l’espai ocupat per taules i cadires queda per sota del 12% i lluny, per tant, del 50% que fixa la normativa.

Tot i que les notificacions de retirada de terrasses són d’abril, maig i juny, anteriors per tant a la nova ordenança, els restauradors es queixen que l’Ajuntament no ha fet cap moviment per comunicar l’aturada dels processos de retirada i creuen que això va en contra del pacte polític assolit.

A més a més, els restauradors van denunciar una renovació de llicències inferior a un any, de manera “arbitrària”, en paraules de Roger Pallarols, director general del gremi, en diverses terrasses de l’entorn del MACBA, així com a la plaça de Sant Agustí i en altres punts. Defensen que la llei els dona un any mínim d’ampliació automàtica de permís si es compleixen els requisits i que renovar-lo per menys d’això és il·legal. Dos de cada deu terrasses de Ciutat Vella, assegura el Gremi, s’han renovat amb períodes arbitraris de pocs mesos, cosa que ha donat peu a presentar més de 40 escrits d’al·legacions. “Volem aturar amb un pacte els processos judicials, que a més guanyarem perquè la llei ens empara”, va defensar Pallerols.

Excelència i accessibilitat

“Nosaltres vam mantenir silenci sobre aquestes actituds que van posar en risc el pacte, són un incompliment flagrant de la legalitat”, va explicar Pallerols, en referència als avisos de retirades i a les renovacions temporals de llicències. Pallerols, tanmateix, es va mostrar optimista sobre un canvi a curt termini: “El que ens fa confiar més és el pacte de la Boqueria. Fa dos anys, Gala Pin va enviar els camions i la Guàrdia Urbana per retirar terrasses i ara ens permet ampliar taules i cadires”, va dir, tot i no voler focalitzar les demandes en Pin. Va assegurar que les propostes aniran dirigides a tot el ple i que esperen un suport tan majoritari com el que va rebre la nova ordenança.

D’altra banda, els restauradors van proposar un pla d’excel·lència que, aprofitant les millores previstes a les terrasses del passeig de Joan de Borbó i la Rambla de les Flors, aporti millores estètiques i de la qualitat en l’oferta gastronòmica. Proposen que es faci potenciant la col·laboració entre el sector públic i el privat amb estímuls per a qui ho faci.

Al mateix passeig de Borbó, l’ordenança preveu mantenir les taules enganxades a les façanes i, a canvi, el Gremi proposa a l’Ajuntament crear un itinerari alternatiu amb senyals a terra per garantir que les persones amb discapacitat visual puguin seguir guiant-se pel barri. Els restauradors s’han compromès a finançar aquests itineraris.

La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, es va limitar a respondre ahir que a l’Ajuntament estan “sempre oberts a dialogar”, però també va advertir que el districte és molt dens i té una sobreocupació de l’espai públic (no només per a les terrasses)”.