Noves restriccions: què es pot fer i què no durant les festes de Nadal

El Govern ha anunciat aquest divendres l'enduriment de les restriccions fins a l'11 de gener, però manté les excepcions per als dies festius de Nadal, que són el 24, 25, 26 i 31 de desembre, i també l'1 i el 6 de gener. Aquestes mesures es revisaran el 28 de desembre. Fem un repàs de què podrem fer aquestes festes.

Mobilitat

El confinament comarcal s'amplia durant tota la setmana, tot i que si es tracta d'una bombolla de convivència, es podrà desplaçar de comarca a una segona residència. Es mantindrà el confinament perimetral de Catalunya excepte per a visites a familiars.

Reunions familiars

Les trobades queden limitades a 6 persones, menys els dies festius, que s'amplien a 10 com a màxim de dues bombolles de convivència.

Toc de queda

La nit de Nadal i Cap d'Any s'allarga fins a la 1 de la matinada i la nit de Reis fins a les 23 h. La resta de dies continuarà sent a les 22 h.

Bars i restaurants

Només podran obrir per servir esmorzars (de 7.30 a 9.30), dinars (de 13.30 a 15.30) i sopars només per emportar (de 19.00 a 22.00) El servei a domicili es permetrà fins a les 23.00. Els clients hauran de portar mascareta i només se la podran treure per menjar o beure. Hi ha d’haver un màxim de quatre persones per taula, però poden ser sis si són els integrants d’una mateixa bombolla. Entre taules hi ha d’haver dos metres de distància. Les terrasses seguiran obertes i a l’interior dels locals no es podrà superar el 30% de la seva capacitat.

Comerç

Es mantenen centres comercials oberts, però no els locals de restauració ni els gimnasos que hi hagi als centres comercials. També es mantenen les restriccions actuals d'aforament al petit comerç.

Cultura

Les activitats culturals seguiran amb el mateix aforament, del 50%.

Esport

Les activitats físiques d'alta intensitat que no es poden fer amb mascareta només es podran fer a l'exterior. Es manté l'aforament del 50% en esdeveniments a l'aire lliure i del 30% en espais tancats.



Centres de culte

Es manté el 30% aforament.