Una hora de retard als trens de la R4 de rodalies després que una retroexcavadora hagi caigut a la via

Els trens de la línia 4 de Rodalies circulen amb una hora de retard entre Terrassa i Manresa, després que una màquina retroexcavadora s'hagi desfrenat i hagi caigut a la via en aquest tram. L'incident obliga els combois a circular per una única via entre Terrassa i Castellbell i el Vilar.

Derivat d'obstacle caigut a la via i que afecta el subministrament elèctric entre Terrassa i Castellbell i el Vilar la circulació en aquest tram s'efectua per una sola via amb afectacions que poden superar els 60 minuts entre Terrassa i Manresa. — R4 Rodalies (@rod4cat) 28 d’agost de 2018

Segons han explicat els Bombers de la Generalitat, la retroexcavadora s'ha desfrenat i ha caigut a la via aquest migdia a l'altura de Vacarisses, sense que cap persona hagi resultat ferida. Dues dotacions dels bombers han contingut el vessament de l'oli del vehicle.

2 dotacions #bomberscat hem treballat per contenir el vessament de l'oli hidràulic d'una màquina retroexcavadora que s'ha desfrenat i ha caigut des d'un pont a la vies del tren de @rod4cat a Vacarisses. Cap persona ferida pic.twitter.com/quyCcOGRJD — Bombers (@bomberscat) 28 d’agost de 2018

La caiguda ha afectat el subministrament elèctric de la instal·lació ferroviària i per això s'ha hagut de circular per una única via.