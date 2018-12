Una revolució a llarg termini

Quantes vegades hem llegit que s’ha trobat un fàrmac revolucionari contra el càncer? I, malgrat tot, encara no hem aconseguit erradicar-lo. Una raó és que no parlem d’una malaltia, sinó de centenars de malalties diferents amb un mateix nom. És, per tant, pràcticament impossible que una sola estratègia les curi totes.

La immunoteràpia té moltes possibilitats d’acostar-se a aquesta idea de tractament universal perquè usa les armes del mateix cos per lluitar contra les cèl·lules malignes, igual que les vacunes tradicionals activen les defenses contra els microbis. Només s’ha provat en alguns tumors avançats però, com demostren els estudis que s’acaben de presentar, els resultats són esperançadors. Caldrà veure si es pot ampliar a altres tipus de càncers.

Un altre problema és que el procés per fabricar vacunes terapèutiques personalitzades és llarg i car, i això dificultarà que tothom hi pugui accedir. La immunoteràpia pot ser realment revolucionària, però tardarem a poder-nos-en beneficiar tots.