Roses amb complements naturals, una novetat d'aquest Sant Jordi

Amb la rosa vermella com a protagonista indiscutible un any més, la principal tendència aquest Sant Jordi seran els complements naturals per decorar les roses. Segons els especialistes de Mercabarna Flor, més enllà de l'espiga i la senyera tradicionals, cada cop més floristes busquen alternatives al plàstic i aposten per materials com la fusta, les fibres naturals, la roba i fins i tot la ceràmica per acompanyar les flors i donar-los un valor afegit.

Aquests complements, a més, en la majoria dels casos es fabriquen a Catalunya, segons ha reivindicat el sector. Pel que fa a les vendes, els majoristes de Mercabarna preveuen fregar però no arribar als set milions d'unitats, cosa que suposa un descens del 5% respecte a l'any passat.

Ho justifiquen pel fet que el Sant Jordi d'aquest any arriba tot just després de la Setmana Santa, la qual cosa ha fet que les comandes hagin sigut més baixes fins ara i s'espera que les vendes es concentrin els últims dies.

Del total de vendes, un terç les distribuirà Mercabarna Flor –uns 2,3 milions–, que obrirà cada dia entre el 18 i el 23 d'abril en horari especial per garantir la distribució i fer front a les comandes d'última hora.

Segons ha explicat el president del Gremi de Majoristes de Mercabarna Flor, Miquel Batlle, un any més la rosa vermella coparà el 85% de les vendes i, d'entre les roses de colors, la groga, amb un 20% del total, serà la més venuda.

Per varietats, la freedom, d'origen colombià i equatorià, serà la protagonista absoluta amb el 80% de les vendes de rosa vermella. La segona més venuda serà la red naomi, procedent d'Holanda, que es preveu que suposarà un 15% del total de roses vermelles. El 5% restant es repartirà entre diferents varietats.

Del total de roses venudes per Sant Jordi, un 70% vindran d'Amèrica, concretament de Colòmbia (61%) i l'Equador (9%). De la resta, un 21% provenen d'Holanda, malgrat que cada cop més la flor d'aquesta destinació es planta a l'Àfrica, i 9% de Catalunya i el País Valencià. Sobre el volum de roses produïdes a Catalunya, Batlle ha lamentat que "cada cop és més residual" perquè "és car i difícil" i molts pagesos opten per altres cultius més rendibles econòmicament.

Els preus es mantindran al nivell de l'any passat amb roses a partir dels quatre euros depenent de la qualitat de la flor, la llargada de la tija o la presentació. Només les roses grogues podrien incrementar de preu perquè són es demanen molt en diversos països europeus amb motiu de la celebració del Dilluns de Pasqua.