Un nou sistema òptic aconsegueix captar imatges molt precises de Neptú

El telescopi de llarg abast de l'Observatori Austral Europeu (ESO) ha aconseguit captar des de Xile unes imatges extraordinàriament precises de Neptú, cúmuls d'estrelles i altres objectes. Això ha sigut possible gràcies a un nou sistema òptic que corregeix les turbulències de l'atmosfera a diferents altituds. La captura d'imatges s'ha fet amb l'ajuda de l'instrument pioner MUSE. Aquest instrument és capaç de corregir els efectes de la turbulència atmosfèrica –fins a un quilòmetre per sobre del telescopi– amb el mode de camp ampli i elimina les turbulències amb la tomografia làser del camp estret.

S'ha aconseguit una imatge extraordinàriament precisa de Neptú / P. WEILBACHER/ESO

La combinació de la nitidesa de les imatges i les capacitats de MUSE ha fet possible més claredat que la de les imatges que s'haurien pogut captar amb el telescopi espacial Hubble de la NASA. Amb les noves capacitats, el telescopi UT-4 –que forma part del telescopi de llarg abast ESO– permetrà als astrònoms estudiar amb un detall sense precedents objectes com els forats negres supermassius, els raigs llançats per estrelles joves i les supernoves. Fins ara la turbulència de l'atmosfera suposava un desafiament per a la presa d'imatges, cosa que feia que les estrelles parpellegessin a simple vista i provoquessin així una presa d'imatges borroses de l'Univers.

Però la topografia làser, amb els seus quatre làsers brillants, ha permès projectar cap al cel unes columnes de llum intensa que, combinades amb el sistema d'òptica adaptativa, permeten determinar la turbulència atmosfèrica, compensar les seves deformacions i corregir la llum distorsionada.