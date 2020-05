Torna el tall a la Meridiana després de 70 dies de confinament

De mica en mica la nova normalitat també arriba a les mobilitzacions. Feia 70 dies que no hi havia cap tall a l'avinguda Meridiana de Barcelona. L'última vegada que desenes de persones es van concentrar en aquesta via d'accés a la ciutat va ser el 13 de març, just abans que es declarés l'estat d'alarma. Però aquest vespre mig centenar de manifestants han tornat a la calçada durant 20 minuts sense que la policia hagi intervingut per desallotjar-los. Meridiana Resisteix i "Recuperem els carrers" –que aquesta setmana ja ha promogut altres mobilitzacions a Barcelona– havien convocat a les 20 h una concentració a la plaça de l'estació de Sant Andreu Arenal que ha acabat amb el tall a l'avinguda.

Els cops de colze, els aplaudiments i els crits han substituït aquest vespre a la Meridiana els petons i les abraçades. Els participants habituals al tall, que van fer-lo durant 152 dies seguits entre l'octubre i el març, se saludaven mantenint la distància i parlant amb les mascaretes –algunes decorades amb la bandera independentista–. A mesura que passaven els minuts la protesta a Sant Andreu Arenal ha agafat forma: una vuitantena de persones s'han distribuït per la plaça seguint les recomanacions per a les manifestacions i algunes han aixecat banderes o pancartes. S'han tornat a sentir càntics coneguts com ara "Llibertat presos polítics".

651x366 La concentració a Sant Andreu Arenal, on s'han distribuït per la plaça / PERE VIRGILI La concentració a Sant Andreu Arenal, on s'han distribuït per la plaça / PERE VIRGILI

Quan passaven uns 10 minuts de dos quarts de nou del vespre i alguns concentrats havien començat a marxar, el mig centenar que quedaven han decidit recuperar la seva tradició. Amb el lema "Meridiana resisteix" han caminat cap a la calçada i l'han ocupat. De seguida diverses patrulles de la Guàrdia Urbana, que estaven preparades per si tornava el tall, han regulat el trànsit per desviar els vehicles. Fins a aquell moment només s'havia vist una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que s'ha acostat als manifestants per recordar-los que la seva mobilització no s'havia comunicat. A pocs metres diverses furgonetes de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos han encès els llums, però els agents antidisturbis no han actuat.

651x366 Diverses persones tallant de nou la Meridiana després de 70 dies / PERE VIRGILI Diverses persones tallant de nou la Meridiana després de 70 dies / PERE VIRGILI

Després de 20 minuts mantenint el tall a la Meridiana, cada vegada quedaven menys persones i els concentrats han deixat la calçada per tornar a la plaça de l'estació de Sant Andreu Arenal. La Guàrdia Urbana i els Mossos han reobert el trànsit, mentre que les furgonetes de la Brimo –que estaven uns metres allunyades– han marxat. Els vehicles han tornat a circular per l'avinguda i els manifestants també s'han dispersat.

Setmana amb les primeres mobilitzacions

La protesta a la Meridiana ha seguit el format que ja s'ha vist aquesta setmana a Barcelona, on dimecres a Gràcia desenes de persones es van concentrar a la plaça de la Virreina mantenint la distància entre elles i aixecant uns fulls de paper en una acció dels moviments anticapitalistes. Aquell mateix dia, al passeig de la Bonanova de Sarrià es va produir una mobilització de diverses persones contra el govern espanyol i se'n va fer una altra de resposta per part d'antifeixistes.

El tall a la Meridiana va arrencar a l'octubre, quan el Tribunal Suprem va dictar la sentència contra els líders independentistes. Des de llavors la convocatòria s'havia mantingut amb un estira-i-arronsa entre el departament d'Interior i l'Ajuntament de Barcelona. Al desembre els manifestants van decidir comunicar la seva concentració a Interior, que va descartar prohibir-la. En canvi, el consistori va manifestar en diverses ocasions la seva oposició a aquesta protesta i va demanar traslladar-la fora de la via d'accés a la ciutat. Els participants encara no tenen clar què faran a partir d'ara, però, conscients que a partir de dilluns Barcelona entra a la fase 1 del desconfinament, volien recordar que "la flama continua encesa".