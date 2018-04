Un testimoni de la càrrega dels Mossos en un portal de Sants per Can Vies: "Va ser una pluja de bastons exagerada"

Versions contraposades entre els agents dels Mossos d'Esquadra que van presenciar la càrrega d'uns companys contra uns joves que eren en un portal de la plaça de Sants durant les manifestacions pel desallotjament de Can Vies i els afectats i periodistes que eren al lloc. Els agents que han declarat com a testimonis a la segona sessió del judici d'aquest dijous han intentat justificar que moments abans de la càrrega es van produir aldarulls a la zona, mentre que la resta de persones ho ha negat. Un dels nois que era dins de l'escala on es van produir els fets ha definit l'acció dels antiavalots com "una pluja de bastons desproporcionada i exagerada" i ha assegurat que es va es van viure moments de "pànic".

Els cinc antiavalots acusats s'enfronten a fins a 13 anys de presó i la inhabilitació com a agents. Els acusen d'haver ferit al cap amb la porra un dels joves que era al portal. El primer dia de judici els processats només van admetre colpejar a les cames els nois i van defensar-se assegurant que s'estaven produint aldarulls a la zona.

Aquest dijous, els agents que van participar en el dispositiu han donat la mateixa versió davant del tribunal. El subinspector dels Mossos Jordi Arasa, que va arribar al portal després dels fets, ha explicat que tot i que els agents havien assegurat la plaça de Sants, "la zona no estava tranquil·la". També ha assegurat que el jove ferit al cap "es feia el marejat" i que va "rebutjar l'assistència sanitària". El conductor de la segona furgoneta que va participar en l'operatiu i un escuder han afirmat que van rebre "llançaments" de pedres que provenien del portal.

En canvi, els periodistes que van gravar i fotografiar l'escena ho han negat. Han explicat que a la plaça de Sants "estava tranquil·la" i que no hi havia aldarulls, que els agents s'haurien dirigit directament al portal i que mentre colpejaven amb la porra les persones que hi havia a dins la porta estava "tancada". Un dels professionals ha descrit que els agents van utilitzar les defenses "de dalt a baix", un altre que va sentir "crits de terror" i un tercer que els nois van sortir "molt espantats" i amb "cara de pànic" del portal després de la càrrega policial. Dimecres vinent el judici quedarà vist per sentència.