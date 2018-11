Fugir del lloc de l'accident es castigarà amb 4 anys de presó per al conductor

El Congrés ha aprovat aquest dijous l'enduriment del Codi Penal perquè les imprudències al volant es castiguin amb més severitat, especialment les relacionades amb l'excés de velocitat i el consum de drogues i alcohol. Quan es confirmi la modificació del Codi Penal –que encara ha de passar pel Senat– serà considerat delicte i castigat amb fins a quatre anys de presó l'abandonament del lloc de l'accident quan el conductor hagi provocat el sinistre.

Els canvis legals també preveuen castigar amb fins a nou anys de presó provocar accidents mortals d'un o més ciclistes o vianants. En l'actual Codi Penal, aquest delicte comporta un màxim de quatre anys de presó.

La modificació del Codi Penal també preveu que imprudències menys greus que actualment són castigades per la via administrativa passin a castigar-se per via penal. De fet, el Congrés avala que algunes infraccions al volant que van deixar de ser delicte amb la reforma del Codi Penal del 2015 es tornin a castigar penalment.