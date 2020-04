El trànsit creix per primer cop des que s'aplica el confinament

Primer augment de la mobilitat des que es va declarar l'estat d'alarma el 14 de març i s'aplica el confinament. El trànsit ha crescut aquest dimarts entre un 4% i un 8% –respecte a la setmana passada– en diverses carreteres de Catalunya, sobretot a les vies a les quals s'atribueixen els desplaçaments a segones residències. Fins ara la circulació de vehicles només havia anat a l'alça un cop: el diumenge 22 de març i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Però ara l'increment ha sigut tant a Barcelona com en altres punts del país. Per exemple, també s'ha notat a les vies que porten als municipis del litoral de Girona i a les que permeten arribar a les zones de muntanya. De fet, des del Servei Català de Trànsit admeten que la pujada coincideix amb els recorreguts que es fan per anar a les segones residències i en un moment en què queden a prop els festius de Setmana Santa.

Una altra dada apunta en aquesta direcció, perquè l'augment de la mobilitat d'aquest dimarts s'ha produït fora de les anomenades hora punta, quan hi ha més concentració de vehicles perquè la gent va a la feina o en torna. Tot i això, des del Servei Català de Trànsit insisteixen que el creixement no és perceptible ni en imatges ni en cues, perquè el volum de circulació continua sent molt baix comparat amb un dia habitual. En concret, fins a primera hora d'aquesta tarda, el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona s'havia reduït un 72,8% en la sortida i un 74,4% en l'entrada respecte a un dia normal. Tot i això, si es fa la diferència amb dimarts de la setmana passada, la circulació de vehicles s'ha incrementat un 6,3% en la sortida i un 9,8% en l'entrada als accessos de Barcelona.

Aquesta pujada de la mobilitat es vincula a un "relaxament" per part de la població, tot i que el confinament es manté. Conscient d'aquesta situació, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ja ha avisat la gent que no vagi a les segones residències aprofitant la Setmana Santa. Buch ha demanat als Mossos d'Esquadra que facin més controls a les carreteres i que recullin les queixes dels municipis que asseguren que tenen molts veïns que són de segones residències. Fins ara un miler d'agents dels Mossos havien fet cada cap de setmana uns 200 controls a les principals vies per evitar els desplaçaments a segones residències. A l'espera que es defineixi el nou dispositiu per frenar la circulació de vehicles, els controls podrien augmentar fins als 290.

Segons Buch, els Mossos ja tenen "controlat" per on es produeix el creixement de la mobilitat i "reajustaran" els controls per assegurar que els desplaçaments només siguin per força major. El conseller ha fet una crida a "incrementar la pressió a totes les persones que decideixen trencar el confinament d'una manera irresponsable i insolidària", a les quals ha reclamat "perseguir". En aquest sentit, Buch també ha demanat a la policia que faci "un procés de treball conjunt" amb els ajuntaments catalans perquè puguin denunciar la gent que s'ha desplaçat fins als seus municipis per anar a les segones residències. Sobre això, el conseller ha explicat que les persones que ja hi siguin podran tornar als seus domicilis, tot i que ha assegurat que seran denunciades.

Quatre morts en 24 hores

Un altre element que també apunta a un canvi de tendència en la mobilitat són els morts en accidents de trànsit a les carreteres. Des que s'havia declarat l'estat d'alarma el 14 de març només s'havia produït un sinistre mortal a Catalunya. Però en les últimes 24 hores han passat dos nous accidents que han deixat quatre morts. El primer va ser dilluns al vespre a la C-245 a Cornellà de Llobregat, on un camió en va envestir un altre i també un cotxe. Arran del xoc, un dels tràilers es va incendiar i el foc també va afectar el turisme. Van morir les dues ocupants del cotxe i el conductor d'un dels camions. La quarta víctima ha sigut un camioner que aquest dimarts a la tarda ha bolcat el vehicle en una pista forestal de Vinaixa, a les Garrigues.