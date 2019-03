Una treballadora del centre de 'menes' de Castelldefels: "Ens traslladem, no marxem"

"No podem deixar que creguin que han aconseguit el que volen". Així acaba la carta que ha escrit una educadora del centre de menors instal·lat a la casa de colònies de Cal Ganxo de Castelldefels, on dissabte es va produir un assalt i diumenge una concentració contra els joves que s'hi allotgen. "Ens traslladem, no marxem", deixa clar la treballadora, que reivindica "que no prevalgui la idea de fugir" tot i "la por" després dels fets del cap de setmana. La Generalitat també ha remarcat que no s'ha alterat el calendari de trasllat: des d'abans ja hi havia la previsió que els joves anessin a un altre centre perquè l'espai de la casa de colònies sempre s'havia considerat transitori.

En la carta, l'educadora relata com va viure els fets de dissabte i diumenge. Sobre dissabte, la treballadora explica que "un grup de 25 feixistes" encaputxats i amb pedres, pals i altres armes van entrar a la casa "cridant consignes xenòfobes i agredint nois, l'equip educatiu i el personal de vigilància", fins a entrar dins el centre. "Més de 25 persones, entre elles disset de joves, van patir agressions", amb contusions i talls, assegura la treballadora, malgrat que els Mossos d'Esquadra parlen de tres ferits atesos: dos educadors i un menor. "El grup racista va aconseguir fugir abans que arribessin les diferents patrulles dels Mossos", afegeix l'educadora, que apunta que els nois "amb veu i cara abatuda" els preguntaven "per què havia trigat tant a venir la policia".

Pel que fa a diumenge, després de la baralla, la treballadora exposa que "el dia pesava" tot i ser diumenge, que és el millor dia de la setmana al centre". És un dia en què els nois fan activitats i van a Barcelona, on es troben amb altres menors estrangers que han arribat a Catalunya. "Però avui no acabem d'entendre ben bé el perquè, però no sortim al carrer", descriu l'educadora sobre aquest diumenge particular a Castelldefels: "S'ha decidit que avui no se surt del recinte de la casa". Sobre la concentració de la tarda, la treballadora explica que unes persones "s'aproximen al centre", passades les sis de la tarda, "xiulant i cridant consignes racistes".

Quan els nois "se n'assabenten, i com faria qualsevol persona", senten inquietud: "Inquietud que, en segons, es converteix en ira, ràbia i por". "L'atac d'avui també ha anat acompanyat de pedrades", assegura l'educadora sobre la situació de diumenge a la tarda, que "ha finalitzat quan ha entrat un dels agents al recinte de la casa". "Han identificat els feixistes", afegeix, "que avui presentaven un canvi d'imatge, predominant els caps rapats". Al cap d'uns minuts, "hi havia unes 100 persones davant del centre". Fins al cap d'una hora i mitja, segons la treballadora, diumenge a les vuit del vespre, no s'ha dissolt la concentració i s'ha reduït el cordó policial. L'educadora recorda que els agents han identificat els concentrats i també els treballadors: explica que mentre l'han parat a ella, "han passat tres esvàstiques (dues en samarretes i una en un braç) caminant pel meu costat".