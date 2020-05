Catorze anys de presó per a tres membres dels Àngels de l'Infern per matar un home d'una banda rival d'una pallissa

Una discussió entre els membres de dues bandes de motoristes, els Àngels de l'Infern i els Renegats, va acabar el 2017 amb la mort d'un d'ells. Víctima i botxí van començar a discutir després de trobar-se anant amb la moto per Sabadell. Com si es tractés d'un duel de les pel·lícules de l'Oest, tots dos es van citar per continuar la baralla en un polígon de Castellar del Vallès. La víctima hi va arribar acompanyat d'un amic. Els altres eren tres i les armes molt desiguals: els ara condemnats portaven ganivets i un bat de beisbol, amb els quals van acabar apallissant l'home, que va acabar morint.

Ara l'Audiència de Barcelona ha condemnat els tres membres dels Àngels de l'Infern a 14 anys de presó. La sentència segueix el veredicte del jurat que a finals de març passat ja va considerar els tres acusats culpables de l'homicidi.

Segons la sentència, després d'apallissar l'home i deixar-lo semiinconscient, van marxar del polígon. La víctima va estar dos mesos ingressada a l'hospital però va acabar morint a conseqüència de les lesions. El jutge conclou que els tres condemnats, que des del moment de la seva detenció són a la presó, van apallissar l'home per mantenir l'estatus de la banda respecte a la resta de clubs de motoristes del territori.