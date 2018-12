Les vendes de Loteria de Nadal consoliden el descens a Catalunya

Les vendes de la rifa de Nadal a Catalunya han baixat un 0,18% respecte a l'any passat, quan ja va notar-se una baixada molt més important, del 7,4%. Catalunya consolida així el descens que va registrar-se el 2017 a les administracions de loteria en aquesta rifa mentre que al conjunt de l'Estat les vendes han crescut un 2,15% en un any, informa l'ACN.

Els catalans han comprat un total de 363.622.840 euros, el que suposa una despesa per habitant de 48,12 euros, una xifra pràcticament idèntica a l'any passat quan va ser de 48,43 euros. Catalunya és –juntament amb Melilla- l'únic territori on han baixat les vendes de loteria aquest any.

Per demarcacions, Lleida és el territori on la despesa és més alta amb 99,93 euros per persona però també és on més ha caigut respecte a fa un any, quasi un 12%. A Barcelona, la despesa és de 47,24 euros, un 1,75% més que el 2017. Tarragona amb 38,67 euros per habitant (+1,84%) i per últim Girona on la despesa és de 34,92 euros (-0,29% que el 2017).

El sorteig ha facturat en total 2.819 milions d'euros, una xifra que supera els 2.760 milions de l'any passat. De fet, en el total de l'Estat les vendes han crescut un 2,15%. El sorteig d'aquest any reparteix 2.380 MEUR en premis, els mateixos que l'any passat.