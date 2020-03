El Govern reclama la recuperació de les competències en sanitat: "La recentralització ha fracassat"

La consellera de presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, ha defensat durant la roda de premsa del Procicat que "la centralització ha sigut un fracàs" en relació a l'assumpció de l'estat espanyol de les competències en sanitat i de les compres de material per a tot el territori.

"La compra centralitzada ha sigut un fracàs", ha dit Budó, que creu que cal "que deixin comprar a les comunitats", ja que "els governs autonòmics ja tenen establerts els circuits amb els proveïdors des de fa anys". "Necessitem que es tornin a recuperar aquestes competències. I això no ho diem nosaltres, ho diu tothom, ho diuen la resta de comunitats". Budó també ha defensat el consell "d'experts" per tal d'allargar el confinament a la conca d'Òdena, on hi ha el brot més greu de coronavirus i amb la letalitat més elevada, després que el govern espanyol s'hagi negat a prendre aquesta mesura.

Per territoris, Barcelona, la regió més poblada amb diferència, concentra el major número de morts i malalts greus per coronavirus: 535 dels 572 morts estan a Barcelona i 828 dels 1.021 greus també.

Pel que fa al material, avui han arribat 500.000 mascaretes quirúrgiques i 280.000 de protecció, així com 200.000 bates. El cap de setmana rebran "centenars" de respiradors, ha dit Vergés. Cada setmana, gasten de promig un milió d'euros en mascaretes, ha dit Vergés. Esperen, per demà, 50.000 aparells per fer les proves ràpides de Covid-19 i dues comandes més de 100.000 unitats cadascuna en els propers dies.

Segons les dades recents de subministrament, la davallada del consum d’aigua ha baixat un 9%, ha explicat Budó, mentre que a nivell industrial s’ha detectat, del costat de Tarragona, una baixada del 7%. “Això fa evident que el confinament i l’aturada és un fet”, ha dit la consellera de Presidència Meritxell Budó en roda de premsa. Altres dades que ha donat fan referència a la reducció de l'ús del transport públic, que en el cas del metro de Barcelona ha estat del 75%. A l’aeroport del Prat l’activitat ha baixat entre un 90 i un 95%. Pel que fa al tràfic viari, les vies de la Generalitat han abaixat un 72% el transit i les de titulació estatal un 53%.