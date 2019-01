La víctima de l'agressió sexual en grup a la Seu d'Urgell ha identificat tres dels autors "sense cap mena de dubte"

La jove de 19 anys que va denunciar que havia patit una agressió sexual en grup en una discoteca de la Seu d'Urgell (Alt Urgell) la nit de Nadal va identificar "sense cap mena de dubte" tres dels sis autors, segons consta en una de les interlocutòries de la jutge del cas, a la qual ha tingut accés l'ARA. Divendres passat els Mossos d'Esquadra van arrestar un home per la seva implicació en el cas, però el jutge el va deixar en llibertat amb càrrecs perquè la víctima va assegurar que aquesta persona no hauria participat directament en els tocaments que va patir, tot i que sí que era al lavabo de dones del local quan es van produir.

El detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs però el jutge li ha imposat una ordre d'allunyament perquè no pugui acostar-se a menys de 50 metres de la jove i li prohibeix comunicar-s'hi per qualsevol canal. També li ha retirat el passaport i li prohibeix sortir de l'Estat. Mentrestant la policia continua buscant la resta de participants en els fets i no es descarten més detencions.

Agressió sexual

La jutge qualifica els fets de "greus" i investiga la causa per agressió sexual, perquè entén que hi va haver violència i intimidació, els dos requisits que estableix ara mateix el Codi Penal perquè es pugui parlar d'aquest tipus de delicte sexual. Segons la denúncia de la noia, els sis homes l'haurien acorralat al lavabo de dones de la discoteca La Muga de la Seu d'Urgell i li haurien realitzat tocaments. L'agressió s'hauria produït entre les 5 i les 7 de la matinada del dia de Nadal.

"La declaració de la víctima ha sigut contundent. La víctima ha reconegut sense cap tipus de dubte tres de les sis persones que van intervenir" en els fets, explica la jutge en la interlocutòria. També diu que la noia va especificar cadascuna de les accions que haurien fet els autors dels fets. En aquest sentit, el relat de la noia coincideix amb el dels testimonis presencials. L'únic detingut fins ara va admetre que era a la discoteca aquella nit, però va negar "rotundament", segons la jutge, haver participat en l'agressió sexual.