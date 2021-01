Una vintena d'epidemiòlegs i estadístics demanen posposar la tornada a l'escola davant d'una pandèmia "descontrolada"

Quan falta menys d'una setmana per tornar a les aules, una vintena d'experts en epidemiologia i estadística, entre altres branques, han demanat un "tancament temporal dels centres docents", des de l'educació primària fins a la universitària, per "evitar nous contagis i contribuir a la reducció de la incidència del covid-19". "El principi de precaució hauria de prevaler sobre altres interessos", afirmen els experts en una carta adreçada al departament de Salut, en què alerten de "l'enorme problema de salut pública" que suposaria que les escoles generessin gran nombre de contagis. Segons els signants, hi ha una "manca d'evidència científica definitiva" en relació al paper dels centres com a motor o tallafoc dels contagis.

Els experts, entre els quals hi ha Oriol Mitjà, Àlex Arenas o Salvador Macip, demanen al Govern que retardi el reinici de l'activitat educativa unes setmanes i reforci la teleeducació i el teletreball. Per defensar la seva proposta, que saben que té "conseqüències socials, laborals i econòmiques", els experts apunten que la pandèmia està "descontrolada", amb nivells "significativament pitjors" que la segona setmana de setembre, quan va començar el curs: aleshores, el risc de rebrot era de 231, quan ara és de 500, i hi havia 755 ingressats per covid, quan ara en són 2.084.

A més, avisen que la nova variant del virus que s'ha detectat a Anglaterra i que "pot estar implantada a Catalunya" infecta un 24% més que la variant coneguda fins ara en el grup de població de 0-9 anys i un 14% més en el grup de 10 a 19 anys, fet que ha portat el Regne Unit a tancar les escoles. Amb tot, però, la consellera de Salut, Alba Vergés, va dir aquest dilluns que el retorn escolar es manté per al dia 11.

En canvi, el col·lectiu de famílies, docents i alumnes Tornem a les Escoles no vol sentir a parlar d'un nou tancament dels centres com el del març. En una sèrie de piulades a Twitter, han afirmat que l'escola ha de continuar oberta, perquè tancar-la "té un alt cost social" per a infants i famílies vulnerables i perquè a la tardor "es va demostrar que es pot aplanar la corba amb les escoles obertes". "Són eina de control de la pandèmia i no l'han amplificat", asseguren, i afegeixen que les escoles "no són un problema, sinó part de la solució". Tornem a les Escoles proposa, en canvi, cribatges al personal educatiu els dies 7 i 8 de gener, abans del retorn a les aules el dia 11 de gener. El departament d'Educació ja va anunciar a mitjans de desembre que al gener es farà un cribatge mitjançant automostra a tots els professionals de l'àmbit educatiu, tot i que no es va precisar cap data en aquell moment.

Davant els últims esdeveniments, des de @tornemescoles volem manifestar:



1. L'escola és essencial i ha de continuar oberta. Tancar-la té un alt cost social. Per als infants i especialment per a famílies vulnerables i alumnes d'educació especial. — Tornem a les escoles (@TornemEscoles) January 5, 2021