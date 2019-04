L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘Rivera i Cayetana, la campanya dels incidents’

Aquesta campanya ho té tot. És injusta perquè hi ha candidats a la presó, és insòlita perquè es desenvolupa en plena Setmana Santa, i és bèstia. No trobo un altre qualificatiu. És bèstia perquè diuen coses bèsties. Per exemple, tornen a parlar d’ETA. Com saben, ETA va deixar de matar el 2011 i l’any passat va anunciar la seva dissolució. Doncs bé, per atacar Pedro Sánchez, Casado se’n va a Galícia i, tot i que ja fa més de vuit anys que ETA no mata, demana als assistents a un acte seu que pensin per un moment que ETA els va matar.

La dreta espanyola, que segons quines hores del dia no és més que ultradreta, fa sortir ETA, el 2019, per guanyar vots. I la fa sortir per criticar el PSOE, un partit tan espanyol com el PP i que també té morts d’ETA a les seves espatlles.

Sabíem que els partits no busquen el nostre raonament, busquen la nostra emoció, perquè el raonament no atrau i l’emoció, en canvi, sí. Steve Bannon, l’home que va ser decisiu perquè Trump guanyés les eleccions, l’home que està ajudant Vox i totes les extremes dretes europees a guanyar, l’home que feia cridar a la gent “Hillary a la presó!”, va dir que allò era ràbia en estat pur. I que la ràbia i la por “són les que porten la gent a votar”.

Precisament per això Rivera se’n va anar a fer campanya al País Basc, concretament a Errenteria. Ciutadans a Euskadi no hi pinta res, no hi traurà cap escó. Rivera hi va a fer campanya? Sí, hi té tot el dret, però en realitat no hi va a fer campanya per als bascos sinó per a tot Espanya. Se’n va a Errenteria, on ETA va matar 19 persones. Allà el van rebre amb uns llaços grocs monumentals. I allà no només hi va parlar dels morts d’ETA sinó que els va barrejar amb el Procés i el 3%.

El que buscava Rivera a Errenteria està inspirat pel mateix assessor que va enviar Arrimadas a Amer. Es tracta de provocar la gent per fer-se el valent, sortir als telenotícies i aquest matí sortir a totes les portades dels diaris. Què va dir Rivera ahir? És igual. Ara ja no importa el que es digui en un faristol. Això és avorrit. Ara cal crear una expectativa que hi pot haver incidents. El missatge és la policia basca repartint, els llaços grocs a les façanes d’una plaça d’Euskadi, una estelada casualment mig perduda a la portada, la germana d’una víctima d’ETA fent un míting enmig de la plaça. Tant és que a Euskadi hi hagi esforços discrets per acostar assassins i víctimes o familiars de les víctimes. El missatge no pot ser la pau, ha de ser la tensió, perquè, com diu Steve Bannon, “la ràbia i la por són el que porten la gent a votar”.

És el mateix principi pel qual el mitjans espanyols van començar divendres la construcció d’una heroïna, Cayetana Álvarez de Toledo, que va anar a Bellaterra, a l’Autònoma a buscar exactament el mateix tipus de portades que Rivera al País Basc. Es busca l’incident, fer créixer l’emotivitat al voltant d’una candidata, fer-se la víctima. Embrutar el contrari. I convertir Catalunya en sinònim de problema de convivència. Així és aquesta campanya, mentre tenen nou presos polítics i un munt de processats i exiliats.

Llibertat per a tots ells.