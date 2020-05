Lliçons de la pandèmia: l'actualitat en 9 tuits

1. Aitor Riveiro, periodista

2. Josep Ribas, tuitaire

Pot ser que la gent que es queixa que no es respecta el confinament, horaris de sortida o distanciament social sigui la mateixa que es queixa que no passem a Fase 1?

3. Oriol Vidal, periodista

4. Anna Bosch, periodista

5. Asier Baiona, guia turístic

Otro mes sin cobrar el ERTE (aprobado en marzo) y nos dicen que no va por orden y si no has cobrado ya, pues a esperar hasta el 10 de junio. Sin ayudas de alquiler, sin cobrar 3 meses... hasta cuando vamos a aguantar así?