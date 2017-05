L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'La gestió de l'Estat perjudica l'aeroport del Prat'

A vegades hi ha persones que em comenten aquestes anàlisis i em diuen que elles necessiten més informació. Que abans de votar en un referèndum voldrien saber com seria una Catalunya independent. Per descomptat, el Govern i la majoria parlamentària, o l’ANC o Òmnium, tenen deures: comunicar. Qui no comunica, no guanya. Tota informació que elimini incerteses permetrà fer més sòlida la intenció de vot.

Però, al mateix temps, també contesto a aquestes persones l’obvietat que el futur no es pot preveure al 100%, sobretot quan una part del futur depèn encara d’un estat espanyol incapaç de negociar res amb Catalunya. No ja un referèndum, sinó res que valgui la pena.

I en canvi, hi ha una certesa absoluta, que és la del present. Vull dir que no sabem com seria exactament la Catalunya independent però sabem moltes coses de la Catalunya actual. Per exemple, que l’estat espanyol està convertint l’aeroport del Prat en un destí indesitjable.

Matinada de cues a l'aeroport del Prat

Aquesta matinada i fins aquest matí a les sis hi ha hagut cues de més d’una hora per passar el control de passaports. Molta gent en un espai petit, nens plorant, gent gran. Ja fa dies que dura la broma. El primer responsable va ser el ministeri de l’Interior, que és l’encarregat de mirar la documentació dels viatgers, que no tenia prou dotació al Prat. Aquesta matinada, quan la gent li preguntava a la policia què passava, els agents contestaven que era culpa d’ Aena, que no els havia avisat que arribaven 15 vols en una hora. La Delegació del govern espanyol a Catalunya, amb el senyor Enric Millo al capdavant, està demostrant ineptitud en la defensa dels interessos d’una instal·lació clau, que l’any passat van fer servir 44 milions de persones.

Més coses que sabem de la Catalunya del present:

El cost del Castor es va multiplicar per tres. Segons va explicar ahir Jordi Évole al ‘Salvados’, un informe del ministeri d’Indústria diu que es va fer una “autoadjudicació” de l’obra a l’empresa de Florentino Pérez, de manera que el cost de l’obra es va triplicar sense que ningú ho controlés. I ara ho estarem pagant a la factura del gas un pila d’anys.

Més coses que sabem de la Catalunya actual.

La pressió de l’Estat a les activitats catalanes a l’exterior arriba a les empreses. És tan gran el zel que el govern espanyol posa per impedir qualsevol acció de promoció exterior de la Generalitat que fins i tot perjudica les missions comercials, per tant perjudica les empreses catalanes. Després has de sentir Rajoy dient que les desconnexions són mala cosa. Fan que milers de passatgers estiguin en risc de perdre les seves connexions, que empreses catalanes perdin connexions, per descomptat, que les ciutats del mediterrani tinguin connexions amb alta velocitat pel corredor, per no parlar de les connexions dels passatgers de Rodalies.

Tot això són certeses sobre l’Estat que paguem i que no ens serveix adequadament.