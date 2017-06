La Fundació Pau Casals és nomenada ambaixadora dels Xiquets de Valls

La setmana prèvia a festa major de Sant Joan arrenca a Valls amb la proclamació de l'Ambaixador dels Xiquets i el sorteig de l'ordre d'actuació de la diada castellera com a plats forts de la programació. La Fundació Pau Casals, presidida per la vídua de l'insigne compositor i intèrpret, serà l'encarregada d'abanderar el fet casteller en el bressol d'aquesta tradició durant la temporada 2017 i agafarà el relleu a l'administració de Sant Fèlix, nomenada ambaixadora l'any passat.



Com és habitual, la capital de l'Alt Camp respirarà castells durant tota la festa major i la setmana prèvia no en serà pas cap excepció. Els assaigs de les dues formacions s'afegeixen a les desenes d'actes que tindran lloc aquesta setmana. Divendres les colles assajaran a la nit i diumenge al migdia organitzaran un assaig especial que tindrà lloc als seus respectius locals. La jornada dominical centra part de l'expectació castellera de la festa amb un acte que clourà amb el tradicional sorteig de l'ordre d'actuació de la diada de Sant Joan.

249x249 Les dues formacions alçant els seus pilars d'homenatge / PERE TODA | AJUNTAMENT DE VALLS Les dues formacions alçant els seus pilars d'homenatge / PERE TODA | AJUNTAMENT DE VALLS

La Fundació Pau Casals, serà l'entitat encarregada d'oficiar el sorteig públic al quilòmetre zero casteller. Pau Casals ha estat considerat un dels grans músics del segle XX i, al mateix temps, un gran humanista i ferm admirador del fet casteller. L'any 1900, Casals va posar la seva signatura en una partitura del “toc de castells” titulada “Los Xiquets de Valls”, va presidir els concursos de castells dels anys 1932 i 1933, que s'emportarien la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Nova dels Xiquets de Valls. Casals va gestar la seva pròpia fundació per la difusió i sensibilització de la música i la cultura.



Després de reconèixer la Fundació Pau Casals com a ambaixadora dels Xiquets de Valls, la plaça del Blat acollirà el sorteig de l'ordre de la diada castellera que tindrà lloc el proper dissabte dia 24. L'acte es clourà amb els pilars d'homenatge de les dues colles.



Els altres ambaixadors



La figura de l'ambaixador dels Xiquets de Valls és relativament nova. L'any 2011, les dues colles vallenques van decidir crear aquesta nova figura amb la intenció que el personatge triat portés el nom dels Xiquets arreu durant tota la temporada i que fos la persona encarregada de sortejar l'ordre d'actuació de la diada de Sant Joan. El primer padrí casteller va ser el presentador de televisió Josep Cuní, si bé unes declaracions poc afortunades al programa ‘8 al dia’ de 8TV van fer que el candidat a l'alcaldia de la ciutat pel partit Compromís per Valls arribés a reclamar la rectificació en aquest nomenament i en el de l'any 2013, que recauria en la figura de l'ex-president de la Generalitat Jordi Pujol. L'any 2012 l'ambaixador va ser Enric Crous, director del grup cerveser Damm i principal mecenes del món casteller. El van seguir la Televisió de Catalunya el 2014, la Muixeranga d'Algemesió el 2015 i els administradors de la festa major de Sant Fèlix l'any passat.