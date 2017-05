Els Ganàpies s’apunten al carro dels vuit pisos

La Diada de Primavera està marcada en vermell al calendari dels Ganàpies de la Universitat Autònoma de Barcelona; és el dia que els de la camisa blava arrosseguen més camises i ho aprofiten per provar les seves construccions màximes. Els Ganàpies havien assolit ja els castells de la gamma alta de set, com el cinc de set, els et de set i el dos de set folrat, però mai havien fet l’assalt als vuit pisos.



Fins ara els Arreplegats de la Zona Universitària ha estat l’única colla castellera universitària que han assolit els castells de vuit: fa vuit anys van assolir el quatre de vuit, i des de llavors han pogut repetir la construcció en nombroses ocasions i innovar afegint-hi un folre al tres de vuit, que també van assolir per primer cop a la temporada 2014.



Enguany els Ganàpies han trencat el seu sostre descarregant per primera vegada el tres de vuit folrat, i ho han acompanyat amb castells de la gamma alta de set com són el tres i el quatre de set amb agulla.





PRIMER 3d8f DE LA HISTÒRIA GANÀPIA! Emoció infinita i unes ganes horribles de seguir! #AdmirableColla #AdmirablePrimavera pic.twitter.com/fz1KPllAOH — Ganàpies de la UAB (@ganapies) 11 de maig de 2017





Els acompanyaven a plaça els Arreplegats de la Zona Universitària, que també han fet gala del seu estat de forma descarregant també el tres de vuit folrat, el cinc de set i el dos de set amb folre. Els Xoriguers de la Universitat de Girona no es queden enrere en aquest boom universitari, i també han pogut fer gala dels seus folres descarregant el dos de set folrat i els castells bàsics de set, mentre que els Llunàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya han descarregat els castells bàsics de sis i el dos de sis i els Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili han pogut descarregar el tres i quatre de sis juntament amb el tres de cinc amb agulla net.



A Vic, mentrestant, els Emboirats de la Universitat de Vic i els Bergants del Campus de Terrassa han escrit una pàgina més de la seva història descarregant per primera vegada el quatre de set.