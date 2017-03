Seat ja prepara un futur sense dièsel

L'auge dels cotxes elèctrics i, sobretot, les restriccions per les emissions després de l'escàndol del Dieselgate han posat en escac els motors dièsel. El Saló Internacional de l'Automòbil de Ginebra ha evidenciat que aquest tipus de motors tenen un recorregut cada vegada més curt.

El president de Seat, Luca de Meo, ha estat el primer en admetre a la jornada d'avui al saló que els canvis en les regulacions de les emissions al medi ambient encariran la fabricació d'aquest tipus de motors. La llei preveu un enduriment en dues fases de la normativa que regula els gasos contaminants CO2 i les partícules en suspensió NOx que desprenen els dièsel.

Aquesta norma entrarà en vigor a partir del 2020 mentre que, paral·lelament, "les bateries dels cotxes elèctrics seran cada vegada més barates" per la seva generalització durant els pròxims anys, segons ha explicat De Meo. Aquestes dues coincidències en el temps, faran que fabricar motors dièsel sigui "menys rendible", sobretot en els cotxes més petits. De fet ha explicat que un dels models més perjudicats per aquest escenari podria ser el seu model de més èxit, l'Ibiza.

Seat preveu que el mercat dels vehicles endollables s'acceleri a partir del 2020, tot i que no han concretat quan es serà el punt d'inflexió: "Podria ser el 2025, 2026 o 2027", ha vaticinat el president de l'automobilística. Per això la companyia, filial de Volkswagen ja treballa en aquesta línia: l'automobilística es reorganitza per adequar-se a una nova línia elèctrica i -tal com va anunciar la setmana passada al Mobile World Congress- trauran el seu primer model endollable el 2019.

Luca De Meo ha admès que, ara per ara, "les vendes de cotxes elèctrics són homeopàtiques" però ha assegurat que aquests models viuran un primer auge el 2019 i un segon 'boom' el 2025. Per això, davant les crítiques per la lentitud a l'hora de desenvolupar aquest tipus de cotxes a Seat, De Meo ha assegurat que arribaran al mercat "en el moment oportú", tal com ha passat amb el seu totterreny urbà, l'Ateca, que ha estat un dels impulsors de les vendes (juntament amb l'Ibiza i el León).

A banda de les restriccions legislatives i l'auge del cotxe elèctric, les administracions també tenen l'ull posat sobre els cotxes contaminants. L'Ajuntament de Barcelona vol prohibir-los la circulació a partir del 2020. Això podria afectar especialment els vehicles de benzina anteriors al 2001, i als de dièsel més antics del 2006.

Nous mercats fora d'Europa

Seat estudia obrir nous mercats fora d'Europa. Els directius de la companyia estudien l'opció de començar a vendre a països com l'Iran i Egipte, tot i que admeten que hi ha dificultats pel canvi de moneda. També pretenen millorar la seva presència a Sud-amèrica, Mèxic i el nord d'Àfrica.

El vicepresident de vendes de la companyia, Wayne Griffitts, ha explicat que les sol·licituds de vehicles els permeten assegurar la demanda els pròxims mesos. La companyia, a més, ja està fabricant la nova generació del seu model més exitós, l'Ibiza, que arribarà al mercat al juny. El totterreny petit, l'Arona, trigarà una mica més, fins a finals d'any.

La companyia no farà públics els seus resultats fins al 23 de març, però De Meo ja ha avançat aquest dimarts que la tendència és "molt positiva". També ha explicat que els primers dos mesos del 2017 les vendes han augmentat un 13,6% respecte al mateix període de l'any passat: "Des del 2008 que no teníem uns resultats tan bons", ha insistit De Meo. De fet, aquestes xifres situen Seat com una de les marques que més creix a Espanya i a Europa aquest any.