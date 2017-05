El Barça s'adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum

El Barça se suma al Pacte Nacional pel Referèndum. Així ho ha comunicat el club en un breu comunicat abans del partit contra el Vila-real al Camp Nou. D'aquesta manera, la institució que presideix Josep Maria Bartomeu s'adhereix a la resta d'entitats, institucions i ciutadans de "dins i fora de Catalunya" que reclamen una "celebració d'un referèndum sobre el futur polític de Catalunya".

En els dos mesos que es porten de campanya ja s'han aconseguit més de 400.000 adhesions i el pròxim 19 de maig els impulsors celebraran un acte per demostrar que la majoria de la societat catalana està a favor d'una consulta.

L'any 2014, el Barça ja va sumar-se -després d'una profunda reflexió interna- al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Aquell mateix any, coincidint amb el partit contra l'Athletic Club en Lliga, només dos dies després de la Diada, el Barça va jugar amb la samarreta de la senyera al Camp Nou. Un fet inèdit que va anar acompanyat d'un gran 'tifo' dedicat al Tricentenari del 1714, amb una lona desplegable de 45 x 46 metres amb els colors blaugrana i els de la senyera i el símbol de la commemoració del Tricentenari a la zona de lateral. I un any abans, l'11 de setembre del 2013, el club ja va permetre que la Via Catalana -la gran cadena humana que va creuar de punta a punta el país- passés per l'estadi del Camp Nou.

La decisió del Barça ha comportat respostes de tot tipus en pocs minuts. Una d'elles del coordinador general del Partit Popular català, Xavier García Albiol. L'exalcalde de Badalona ha aprofitat el seu amor per l'Espanyol per criticar el Barça.