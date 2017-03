Piqué: "No m'agrada veure algunes autoritats al costat de Florentino a la llotja del Bernabéu"

Gerard Piqué ha parlat a la zona mixta posterior al triomf d'Espanya sobre França, criticant el Reial Madrid. "No m'agraden els seus valors" ha dit, to afegint que "allò que no m'agrada del Madrid es la seva llotja, les personalitats que hi veus, la gent que va imputar casualment a Messi i Neymar, al costat de Florentino...però després no passa res amb Cristiano. Sempre ha estat així,a aquest estat". Sergio Ramos l'ha contestat: "Ell no canviarà la nostra història, ni els nostres títols. És així, però hauria de callar, ells tenen coses per amagar"ha dit en referència al Barça.

Piqué també ha criticat els àrbitres, en afirmar que "no passa res per dir que alguns no tenen prou nivell. A mi molts em diuen el mateix i no els multo"

Quan li han preguntat per si l'àrbitre va ser clau en el triomf del Barça per 6-1 sobre el PSG, Piqué ha dit: "Em vols discutir la remuntada però no dius res de quan el Madrid va guanyar la Champions amb un gol en fora de joc?"