El porter Neuer, operat abans de jugar contra el Madrid

Manuel Neuer ha passat per la sala d'operacions per tractar-se d'una lesió al peu esquerre. El porter del Bayern Munic es perdrà els dos propers partits de la Bundesliga però, a priori, estarà a punt per jugar l'eliminatòria de Champions contra el Reial Madrid. El club bavarès ha informat de la intervenció, afegint que s'ha practicat "sense complicacions".

La previsió del Bayern és que els dos propers enfrontaments de la Bundesliga (dissabte contra l'Augsburg i el dimarts contra el Hoffenheim) el porter sigui Sven Ullreich; i que el següent cap de setmana, en el duel contra el Borussia Dortmund eel 8 d'abril, ja pugui jugar Neuer. L'eliminatòria de Champions comença el dimecres 11 d'abril a Munic.