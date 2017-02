Proactiva tindrà un altre vaixell de rescat al Mediterrani Central aquesta primavera

L'ONG Proactiva Openarms disposarà aquesta primavera d'un nou vaixell per salvar vides al Mediterrani Central. Segons ha informat l'entitat en un comunicat, el grup Idaizabal li ha donat un remolcador de 37 metres d'eslora que durant anys havia format part de la flota de Salvament Marítim espanyola.

2016: 'Mare mortum'L'embarcació, construïda el 1974, permetrà ampliar substancialment la capacitat de rescat de l'organització i podrà portar fins a 400 persones en la coberta. L'entitat treballa en una profunda remodelació que permetrà remodelar els sistemes elèctrics i electrònics, per adaptar-los a la navegació d'altura. També s'habiliten lavabos, menjador, cabines i infermeria per portar sis tripulants i els voluntaris que treballaran en dues llanxes ràpides per als rescats. Es preveu que el vaixell estigui operatiu aquesta primavera, quan es preveu un nou augment dels fluxes.

El 2016 van morir al Mediterrani més de 5.000 persones. Des que va començar a treballar a l'illa grega de Lesbos Proactiva ha participat en el rescat d'unes 17.000 persones.