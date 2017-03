Vicent Sanchis, nou director de TV3

El periodista Vicent Sanchis serà el nou director de TV3. El consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) s'ha reunit aquest dilluns per fer-ne efectiu el nomenament. Sanchis substituirà en el càrrec Jaume Peral, que haurà assumit aquesta responsabilitat només durant 13 mesos.

Vicent Sanchis i Llàcer (València, 1961) és llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB i doctor en Comunicació per la URL. Al llarg de la seva carrera ha ocupat càrrecs de responsabilitat en diversos mitjans, com ara la direcció del diari 'Avui' (1996-2007), el setmanari 'El Temps' (1984-1988) o Barça TV (2009-2010). També ha treballat com a guionista i director de diversos formats de TV3.

Com a assagista, l'any 2009 va guanyar el premi Joan Fuster amb l'obra 'Franco contra Flash Gordon', i el 2012 el Carles Rahola amb 'Valencians, encara'. Actualment col·labora com a articulista en diversos mitjans i és tertulià en programes com 'Els matins' de TV3 i 'El món a RAC1'. El mes passat va ser nomenat director adjunt del diari digital 'El món'. A més, és professor de la Universitat Ramon Llull i va ser vicepresident d'Òmnium Cultural.

Segons la CCMA, Sanchis arriba a TV3 "amb la voluntat de donar la màxima ambició al projecte audiovisual" de la Corporació i " garantir la qualitat del servei públic de comunicació que desenvolupa la televisió nacional de Catalunya".

El nom de Sanchis ja havia sonat anteriorment per ocupar la direcció de la televisió pública catalana, i de fet era el candidat més ben posicionat per accedir al càrrec el febrer de l'any passat, quan l'anterior director, Eugeni Sallent, va dimitir. Finalment, però, es va optar per la promoció interna arran del nomenament de David Bassa com a cap d'informatius de TV3, el lloc que fins llavors ocupava Peral.

Tot i que formalment el nomenament del director de TV3 és responsabilitat del consell de govern de la CCMA, l'elecció és avalada pel PDECat, que a l'inici de la legislatura es va repartir amb ERC, el seu soci dins de Junts pel Sí, els principals càrrecs de la Corporació. Així, els exconvergents tenen la potestat de proposar el director de TV3 i el cap d'informatius de Catalunya Ràdio, i els republicans el director de l'emissora i el cap d'informatius de la televisió. Aquesta fórmula ja s'havia aplicat l'any passat en el moment de nomenar Peral i Bassa.

El relleu a la direcció de TV3 arriba en un moment molt delicat per a la televisió pública catalana, que va salvar per només una dècima el lideratge global de l'any 2016 però que tant al gener com al febrer ha estat el tercer canal més vist a Catalunya, per darrere de Telecinco i Antena 3. Peral havia anunciat al novembre que estava treballant en una reformulació completa de la graella per fer-la més competitiva, que s'havia de posar en marxa al setembre, coincidint amb l'inici de la nova temporada.

En un comunicat, el consell de govern agraeix a Peral "la professionalitat i dedicació" durant la seva etapa com a director, i destaca que sota el seu mandat TV3 s'ha convertit en el primer canal de televisió que completa set anys consecutius sent líder d'audiència a Catalunya.