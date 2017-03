La CCMA reitera que vol fer tornar iCat a les ones

Ja fa deu mesos que el conseller de Cultura, Santi Vila, es va oferir a finançar, per mitjà del seu departament, el retorn d’iCat a la FM, però de moment l’emissora cultural de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) continua funcionant només a internet. El futur d’aquesta ràdio va ser un tema destacat ahir a la comissió de control parlamentari als mitjans públics catalans, després que el diputat de la CUP Albert Botran demanés a la presidenta en funcions de la Corporació, Núria Llorach, quins passos s’estan fent en aquest sentit.

“Treballarem per fer possible que iCat torni a la FM. La Corporació no renunciarà mai a la seva funció de difusió i promoció de la cultura, la música i els seus creadors”, va assegurar Llorach, que tot i així no va precisar quines intencions concretes té la CCMA en aquest camp. La presidenta de l’ens públic va recordar que el motiu pel qual l’any 2012 es va optar per convertir aquesta emissora en exclusivament online -i per fusionar els canals 33 i Super3- va ser econòmic, i va afirmar: “Quan passes una emissora a la FM l’has de cobrir de contingut 24 hores al dia. Hi has de sumar tots els costos que suposa omplir de música les 24 hores”. De totes maneres, com va recordar Botran, iCat.cat ja emet actualment de manera ininterrompuda: de 8.00 a 10.00 i de 19.00 a 23.00 hi ha programes, i durant la resta de la jornada s’ofereix una selecció musical.

Un dels punts més polèmics de la situació actual, i que “mai s’ha acabat d’aclarir”, segons Botran, és la presència d’un senyal acústic que omple l’antiga freqüència d’iCat fm per evitar que sigui ocupada il·legalment. Una moció aprovada l’any passat a la mateixa comissió parlamentària per demanar justament que l’emissora tornés a emetre per ràdio assegurava que el cost d’aquest xiulet era de 130.000 euros anuals, tot i que la Corporació mai no ha confirmat aquesta xifra. “Potser tornar iCat a la FM no costaria gaire més del que s’està pagant ara per bloquejar el senyal”, va indicar Botran. Llorach no va precisar quin seria aquest sobrecost, però l’any passat es va xifrar en 800.000 euros l’estalvi que suposa anualment el fet d’emetre només per internet.

Des de l’abril del 2015, l’antic dial d’iCat a Barcelona, el 92.5, es fa servir per emetre els partits del Barça i de l’Espanyol sense el retard que s’aplica a la freqüència principal per sincronitzar la narració amb la transmissió televisiva. L’aleshores director de Catalunya Ràdio, Fèlix Riera, va explicar llavors que això no suposava cap cost suplementari.

Mentre no arriba el moment de recuperar plenament iCat a les ones, alguns dels seus programes van traient el cap a la graella de Catalunya Ràdio a través de la Finestra iCat, que s’emet les matinades dels caps de setmana i els festius intrasetmanals. També hi van tenir espai durant la temporada d’estiu.

D’altra banda, Llorach també va assegurar que la CCMA vol “tornar a desdoblar” el 33 i el Super3. “L’oferta de contingut cultural dels mitjans públics ha de respondre a les expectatives de l’audiència”, va afegir. En aquest sentit, el director de TV3, Jaume Peral, va expressar el seu desig de donar “més múscul” al 33 amb “nous programes que s’adiguin amb la seva filosofia”.