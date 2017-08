Catalunya Ràdio presenta una temporada de continuïtat i un estudi d'última generació

Catalunya Ràdio estrena dilluns una nova temporada amb pocs canvis a la graella però amb un estudi completament renovat i adaptat a "la ràdio del futur". La graella de dilluns a divendres es manté intacta respecte a la temporada passada, amb l'única particularitat que Kílian Sebrià es farà càrrec de les dues hores del 'Catalunya vespre', després que el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) tombés a finals de juliol el fitxatge de Cristina Puig, que havia de posar-se al capdavant de la segona part del programa en substitució de Sílvia Cóppulo.

Pel que fa als caps de setmana, la programació pateix alguns retocs que ja havien sigut anunciats: 'El suplement' començarà a les 06.00 i s'allargarà fins a les 13.00 h, i l'hora següent s'omplirà amb l'espai d'entrevistes 'El divan', de Sílvia Cóppulo -que a partir de l'octubre tindrà també versió televisiva a TV3- i els diumenges amb el 'Mans'. D'aquesta manera el programa de cultura popular abandona l'espai que ocupava fins ara, a primera hora dels caps de setmana, i s'ubica en una franja que, en paraules del director de l'emissora, Saül Gordillo, li permetrà "fer una aposta molt decidida pels directes" i tenir "més presència al carrer, a les expressions de cultura popular".

També és als caps de setmana, i concretament a 'El suplement', on es concentren els fitxatges més destacats de la nova temporada, Andreu Buenafuente i Gemma Nierga. L'humorista farà una secció els diumenges a les 10.00 h en què "farà el que voldrà", segons Gordillo, que assegura que se li ha donat "carta blanca". Gordillo diu que "el valor" del seu fitxatge és el fet que tornarà a fer ràdio en català per primer cop després de 13 anys. "La idea és que l'Andreu ens aporti aquesta mirada seva quotidiana de les coses. Cada setmana coneixerem l'estat de la ciutadania a través dels ulls de l'Andreu", explica Ustrell.

Nierga, per la seva banda, farà un espai d'entrevistes els dissabtes a les 10.15 h en què conversarà, segons Gordillo, amb "personatges que no estan en el focus de l'agenda informativa i que no se solen entrevistar". "M'agradaria convertir-me en un espectador de la ràdio. La Gemma portarà un convidat i jo miraré què passa en aquest estudi", diu el presentador.

La temporada, però, arrencarà dilluns a les 06.00 h, amb Mònica Terribas novament al capdavant d''El matí de Catalunya Ràdio', que incorpora Roger Escapa -actualment presentador d''El suplement d'estiu' com a segona veu. El magazín també comptarà amb col·laboradors nous, com Gemma Ruiz o l'exconseller Antoni Castells, renovarà la nòmina de tertulians i adoptarà una estructura "més flexible", en paraules de Gordillo, amb la voluntat de poder respondre "amb agilitat" a la demanda informativa. L'última hora del programa continuarà en mans de l'equip de l''APM?', que tindrà més presència al llarg de tot el matí.

De 13.00 a 14.00 h Mariola Dinarès seguirà presentant el 'Popap', que entre les novetats inclourà un xat entre avis i nets sobre tecnologies d'abans i d'ara. I tot seguit arribarà el 'Catalunya migdia', amb Òscar Fernández al capdavant de la part informativa i Empar Moliner com a responsable de la tertúlia.

Roger de Gràcia repeteix a la tarda com a 'president' de l''Estat de Gràcia', que ha fitxat el periodista Carles Porta, l'actor Fermí Fernàndez i el filòsof Bernat Dedéu, entre d'altres. Jordi Costa i Sònia Gelmà continuen al capdavant de l'espai d'esports 'Tot costa' (19.00 - 21.00 h), i, després del 'Catalunya vespre' amb Kílian Sebrià, Francesc Garriga seguirà comandant 'El club de la mitjanit', que igual que la temporada passada s'emetrà simultàniament per Catalunya Ràdio i Esport3.

'La nit dels ignorants' (de diumenge a dijous, de 01.00 a 03.00 h) amb Xavier Solà, 'La finestra indiscreta' (divendres, de 01.00 a 03.00 h) amb Àlex Gorina, 'Les mil i una nits' amb Maria de la Pau Janer (de 03.00 a 04.00 h) i els espais musicals 'A deshora' amb Magda Llurba i 'T'agrada el blues?' amb Quico Pi de la Serra, ompliran les matinades.

Pel que fa al cap de setmana, després del 'Catalunya migdia' de Neus Bonet i el 'Tot gira migdia' de Maria Guixà, els dissabtes s'emetrà 'Solidaris' -en què Albert Segura s'estrena com a presentador- i els diumenges continua 'En guàrdia!', amb Enric Calpena. I a la tarda, de 16.00 a 23.00 h serà el torn dels esports amb el 'Tot gira' de David Clopés, que suma a 'La transmissió d'en Puyal' i la de l'Espanyol amb Eudald Serra la transmissió del Girona, que comanda Eduard Solà.

Els dissabtes a les 23.00 h s'emetrà l'espai de literatura 'Ciutat maragda', que David Guzman va estrenar durant l'estiu, i els diumenges a la mateixa hora s'incorpora a la graella 'Revolució 4.0', l'espai presentat per Xantal Llavina que fins ara es podia escoltar únicament per internet. La graella de matinada dels caps de setmana inclou 'Generació digital' (dissabtes a la mitjanit), 'L'ofici de viure' (diumenges a la mitjanit), 'L'audiovisual' (dissabtes a la 01.00 h), 'Els viatgers de la Gran Anaconda' (dissabtes a les 02.00 h), 'Geografia humana' (dissabtes i diumenges a les 04.00 h) i 'Paraules de vida' (diumenges a les 05.30 h).

Nou estudi

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha explicat que els objectius que es va fixar en arribar al càrrec, el gener de l'any passat, eren renovar la graella (com ja va fer la temporada passada), apostar pel món digital (amb la renovació de la web i l'aplicació de l'emissora), el retorn d'iCat a la FM ( previst per al 6 de setembre) i la renovació de l'estudi 1, que feia 20 anys que no s'actualitzava i "no s'ajustava al tipus de ràdio que es fa avui en dia".

Durant tot aquest estiu l'estudi central de l'emissora pública ha estat en obres, i dilluns començarà a funcionar després que s'ha sotmès a una profunda renovació. "És el cor de Catalunya Ràdio, mai deixa de bategar", ha explicat el cap de continguts de l'emissora, Santi Faro, que s'ha encarregat de coordinar la renovació. Segons ell, "calia rellançar-lo cap a la ràdio del futur". "Hem fet una feina molt global: des de la il·luminació fins al disseny de l'espai, les necessitats tècniques o la tecnologia del disseny del so", explica Faro, i destaca també que s'hi ha instal·lat una "taula de so d'última tecnologia, més funcional i versàtil". "Pel que fa al so, és absolutament impecable", afirma.

Entre altres coses, aquest nou estudi facilitarà l'emissió en format vídeo (per la web de l'emissora, per exemple) de continguts que s'estiguin emetent en directe per la ràdio, com entrevistes o tertúlies. Fins ara això ja es feia, però la nova ubicació de les càmeres i la nova distribució de la taula faran que el resultat sigui visualment més atractiu.