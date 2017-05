'La Marató' tanca definitivament l'edició del 2016 amb 11,4 milions d'euros recaptats

11.384.148 euros. És la xifra final de recaptació de 'La Marató' del 2016, segons ha fet públic aquest dimarts al matí la Fundació La Marató de TV3 després d'haver comptabilitzat també tots els donatius que es van fer entre el 18 de desembre –el dia en què es va emetre el programa– i el 31 de març, en què es va tancar el termini per fer-hi aportacions. Els diners aniran a parar a projectes de recerca sobre l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.

En els tres mesos posteriors a l'emissió del programa la xifra de recaptació ha crescut en gairebé tres milions d'euros respecte als 8.490.607 que indicava el marcador en el moment de finalitzar el programa. Segons la Fundació, es tracta de l'increment més gran dels 25 anys d'història del programa.

'La Marató' del 2016 s'ha col·locat al quart lloc de les que més han recaptat, per darrere de la del 2012, que va reunir 12.387.634 euros per a la recerca contra el càncer; la del 2013, que havia aconseguit 11.848.986 euros destinats a les malalties neurodegeneratives, i la del 2014, amb 11.403.593 euros per a les malalties del cor. El marcador final del programa també s'havia situat al quart lloc del rànquing històric.

Els diners recollits en aquesta edició de 'La Marató' s'atorgaran al novembre als projectes de recerca biomèdica escollits pel patronat de la Fundació, a proposta de la seva comissió assessora científica i després d'una avaluació efectuada per un equip d'experts internacional. Fins a 100 projectes s'han presentat a la convocatòria. Els resultats d'aquestes iniciatives de recerca es faran públics l'any 2022, un cop conclosos els projectes de recerca.

Més enllà de la recaptació econòmica, la Fundació La Marató destaca també el gran impacte que l'última edició del programa va tenir en l'àmbit de la sensibilització i la mobilització ciutadana. El nombre d' activitats populars organitzades a l'entorn de 'La Marató' del 2016 va batre un nou rècord històric: se'n van fer 3.592, 150 més que l'any anterior. Pel que fa les conferències divulgatives celebrades en escoles i biblioteques, es va arribar al màxim històric de 5.289, i hi van assistir 230.000 joves catalans.

Aquest any, 'La Marató' es dedicarà a les malalties infeccioses, com l'hepatitis, la sida, la sèpsia, la meningitis, la bronquitis, la pulmonia o la tuberculosi. Es tracta de patologies que causen una tercera part de les morts de tot el món i que, segons els experts, en un futur pròxim poden constituir un greu problema de salut pública.