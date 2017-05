Vador Lladó i Ruth Jiménez presentaran el nou programa de les tardes de TV3

Vador Lladó i Ruth Jiménez seran els presentadors del nou magazín de tarda de TV3, que substituirà el 'Divendres' i que s'estrenarà al setembre, coincidint amb l'inici de la nova temporada. El nou programa, produït per Mediapro, tindrà "un plantejament atractiu i innovador amb una estructura àgil en què l’entreteniment té molt protagonisme, sense renunciar a l’actualitat i el territori".

TV3 ha anunciat aquest divendres a la tarda que, després d'analitzar els projectes que diverses productores havien presentat per ocupar la franja a partir de la propera temporada, la direcció de la cadena ha escollit aquesta proposta. "A partir d'ara, els equips professionals de Televisió de Catalunya i Mediapro es posaran a treballar per configurar aquest nou programa, concretar-ne els continguts i definir-ne l’equip", afegeix TV3.

Vador Lladó presenta, des del 2006, el programa despertador de RAC1 'Fricandó matiner', i anteriorment havia conduït, 'El matí i la mare que el va parir', a Ràdio Flaixbac i també a primera hora del matí. Ara abandonarà els micròfons i la franja matinal per posar-se davant de les càmeres de TV3 cada tarda.

Ruth Jiménez, per la seva banda, ja havia treballat a TV3 entre el 2001 i el 2005, com a presentadora i reportera en programes com 'Fes-t'ho mirar', 'Qui no corre vola' o 'En directe'. Des del setembre passat condueix, amb Txabi Franquesa, el magazín 'Tips', que s'emet cada vespre a La 2.