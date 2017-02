Mor als 91 anys Warren Frost, el doctor Hayward de 'Twin Peaks'

L'actor nord-americà Warren Frost, que va interpretar el doctor Hayward a la sèrie 'Twin Peaks', ha mort aquest divendres a la nit, amb 91 anys, a casa seva, a la localitat de Middlesbury de l'estat nord-americà de Vermont. El seu fill, Mark Frost, cocreador de la ficció juntament amb David Lynch, ho ha anunciat a través d'un comunicat.

L'actor formava part també del repartiment de la nova temporada de 'Twin Peaks' que està previst que s'estreni el mes de maig, i havia participat en sèries com 'Seinfeld', 'Matlock', 'The Larry Sanders show' o 'Perry Mason'.

"Des de les costes de Normandia en el dia D i durant els seus cinquanta anys de carrera sobre els escenaris i a la pantalla, va seguir sent el mateix home humil de Vermont que ens va ensenyar que una vida dedicada a explicar el tipus adequat de veritats pot marcar la diferència en la vida dels altres", ha explicat el seu fill.

Precisament aquest divendres s'han fet públics dos nous 'teasers' de la nova temporada de la sèrie. Es tracta de dos vídeos de mig minut en què apareix el text 'It is happening again', és a dir 'Està tornant a passar', i que s'acompanyen de la icònica sintonia de la sèrie. A un s'hi veu el cadàver i una fotografia de Laura Palmer ( Sheryl Lee). L'altre reprodueix l'escena en què l'agent Dale Cooper ( Kyle MacLachlan) trenca un mirall amb un cop de cap.