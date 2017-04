El retorn d’iCat a la FM: més música i programes infantils

El retrobament d’iCat amb les ones hertzianes no serà només l’obertura d’una nova finestra per a l’emissora cultural de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Més enllà de recuperar les emissions en FM, es vol remodelar la graella i potenciar l’oferta de continguts, tal com va explicar ahir Saül Gordillo, director de l’emissora, a la comissió de control del Parlament als mitjans públics de la Generalitat.

Conscients que iCat pot ser una porta d’entrada per als més joves a l’oferta radiofònica de Catalunya Ràdio, a partir del setembre es dedicaran les franges matinals dels caps de setmana a una programació infantil, encara per determinar. La idea és que els fills que viatgen amb els seus pares en cotxe puguin escoltar-la i introduir-se en el món de la ràdio.

35% de música en català

Un altre objectiu és posar l’emissora al servei de la normalització de la música en català. En aquest sentit, hi ha la voluntat de pujar la ràtio de temes cantats en català a iCat fins a situar-lo en el 35%. La llei de l’audiovisual catalana fixa un mínim del 25% d’emissió de música en català, però això només afecta les emissores d’abast autonòmic. No es tracta només de fer més música, sinó també d’obrir-ne els estils. “Volem mostrar també la diversitat de la música que es fa a Catalunya”, va explicar Gordillo.

Pel que fa a la graella, el canvi més notable serà a la nit, ja que s’introduiran diferents programes temàtics i especialitzats en disciplines com el cinema o les sèries televisives.

La marca iCat va néixer el 2006 com a substituta de Catalunya Cultura, una ràdio que no va trobar el seu encaix amb l’audiència. Al cap de sis anys -l’octubre del 2012-, la CCMA va decidir suspendre la seva presència a la FM adduint motius econòmics: s’estalviava així vora 800.000 euros, entre el cost de transportar el senyal i els programes que es van suprimir. Com que la graella s’ha pogut reforçar en els últims temps, la tornada a la FM costarà només uns 400.000 euros addicionals, part dels quals assumirà el departament de Cultura.

El debat parlamentari

Xut endavant

La sessió no va servir per aclarir com assumirà el consell de govern de la CCMA la reprovació del director de TV3, Vicent Sanchis, instada per una moció de CSQP aprovada el mes passat amb el suport dels grups de l’oposició. La vicepresidenta de la Corporació, Núria Llorach, va recordar que s’ha demanat una reunió amb els presidents dels grups parlamentaris per veure com es pot “conjugar” l’esperit de la moció amb l’autonomia amb la qual, també fruit d’una decisió del Parlament, funciona el consell de govern. Sanchis va ironitzar dient que “quan es fan certes reprovacions no s’està seguint la llei”, així que se sentia “estupefacte i reprovat”. Llorach no va aclarir tampoc si pensava dimitir, tal com se sol·licitava en el punt segon de la moció.

Defensa de Terribas

El diputat Fernando de Páramo (Cs) va acusar Mònica Terribas de saltar-se el llibre d’estil de la CCMA per haver intervingut en l’acte de suport a Carme Forcadell. Gordillo va replicar que això no era així, ja que la periodista no és plantilla de l’emissora. “I no hi ha incompatibilitat que un presentador presenti un acte públic, que era transversal i que comptava amb les principals autoritats del país”.