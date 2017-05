Carta oberta a Catalunya

Per vèncer del tot un poble cal vèncer la seva voluntat, com va explicar el president Macià, i avui volem mostrar-vos la nostra admiració per la determinació amb què ensenyeu al món que, gràcies a la vostra ferma voluntat de prendre les regnes del vostre propi futur, ja esteu tocant amb la punta dels dits la llibertat per la qual tant heu lluitat. No serà un camí fàcil. Heu de saber que a Euskal Herria som moltes les persones que vivim com a propis els furibunds atacs que suporteu cada dia i que encara serem moltes més les que celebrarem la victòria de la llibertat com si fos nostra.

Potser us sorprendrà saber que al nostre país també cantem, en basc, la bellíssima cançó L’estaca, en què Lluís Llach ens pregunta si no veiem l’estaca on estem tots lligats: “Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. [...] Si jo l’estiro fort per aquí i tu l’estires fort per allà, segur que tomba i ens podrem alliberar”.

El lehendakari ha sigut el millor ambaixador que Espanya podia enviar a Europa per injuriar la “via catalana”

Per això, comprenem perfectament el “desconcert” que us ha provocat veure el PNB i el govern d’Espanya subscriure un vergonyós acord en nom de tots els bascos i les basques i parlant de l’interès general. Un acord que el govern espanyol, sense dissimular i amb la complicitat del PNB, ha intentat convertir en l’ariet contra Catalunya i la voluntat de la seva gent de decidir lliurement el seu futur; un acord amb el qual ha intentat projectar una idea: que el govern espanyol està obert al diàleg i que és només la inflexibilitat catalana el que impedeix avançar. La visita recent d’Urkullu a Brussel·les i la trobada amb Jean-Claude Juncker es contraposarien amb la suposada negativa d’aquest últim a rebre el president de la Generalitat. El lehendakari ha sigut el millor ambaixador que Espanya podia enviar a Europa per injuriar la “via catalana”.

Aquest escenari ens fa vergonya i una gran pena als que formem part d’EH Bildu. Perquè es tracta d’un acord que dona estabilitat a un govern espanyol que nega els drets nacionals i socials més elementals al nostre poble (i al vostre); que apuntala un partit assetjat per la corrupció; que serveix per seguir aixafant els dèbils i continuar sent servils amb els poderosos; un acord, en definitiva, que ens lliga encara més a l’estaca de què ens volem deslliurar.

Volem dir-vos que aquest pacte no s’ha fet en nom nostre, i molt menys en nom del conjunt de bascos i basques

Ens entristeix i avergonyeix, sobretot, perquè des d’EH Bildu ni volem ni podem passar per alt que Espanya inhabilita i tracta com a criminals el president Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs per haver posat unes urnes, o Meritxell Borràs per haver anunciat que en comprarà unes de noves; perquè, en el súmmum del cinisme i la indecència, es permeten processar la presidenta del vostre Parlament per haver permès un debat democràtic i sense exclusions. I juntament amb Carme Forcadell corren la mateixa sort els membres de la mesa que no combreguen amb rodes de molí. I tot plegat salpebrat amb la guerra bruta anomenada operació Catalunya. Ens entristeix i avergonyeix perquè, en definitiva, pretenen passar per sobre de la voluntat dels milions de catalans i catalanes que el 9-N, i en totes les cites posteriors a les urnes, heu demostrat que sou un poble major d’edat que no necessita demanar permís per decidir el seu futur. Ens dol que us tractin com a ciutadans de tercera, com si fóssiu políticament menors d’edat, indignes de sortir al món; ens dol que us neguin el dret a ser feliços en un poble lliure. I ens dol profundament que s’utilitzi el nom d’Euskal Herria per firmar un acord que, objectivament, enforteix i oxigena el govern espanyol, precisament en el moment en què es prepara per llançar-vos a sobre tota la seva maquinària antidemocràtica.

Per això volem dir-vos que aquest pacte no s’ha fet en nom nostre, i molt menys en nom del conjunt de bascos i basques. Perquè només “si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar”.

El lehendakari Agirre, que sortint de la Vajol (Alt Empordà) va compartir amb el president Companys les primeres hores d’exili a les Illes (Vallespir), ens va instar ja fa 80 anys a estar sempre al costat vostre: “Nosaltres, sempre amb Catalunya”. I així restarem, compartint l’anhel dels nostres dos pobles per aconseguir la llibertat, recordant les paraules d’un dels vostres grans poetes, Salvador Espriu: “Ara digueu: «Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble»”.